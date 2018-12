Leégett egy mindszenti családi ház tetőszerkezete: a tűzben nem sérült meg senki, az épület lakhatatlanná vált

Körülbelül 150 négyzetméter alapterületű lakóház teteje égett Mindszenten, a Szántó Kovács János utcában. A tűzesethez a hódmezővásárhelyi hivatásos és a mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral oltották el a lángokat. Senki nem sérült meg.– Éjszaka háromnegyed 11-kor kopogtatott az ablakomon a házban lakó fiatalember, hogy tűz van, szóljak a tűzoltóságnak. Éppen tévét néztem, hirtelen azt sem tudtam mit csináljak – mondta egy, a környékben lakó idős nő. – Felhívtam a lányomat, ők pedig szóltak a tűzoltóknak, de addigra már más is bejelentette a tüzet – tudtuk meg a nénitől, aki elmesélte, a kiégett házban egy 40 év körüli fiatalember élt. Korábban a férfi édesapja is ott lakott, de ő már nem él.– Egész éjjel itt voltak a tűzoltók. Még reggel is itt állt egy rendőrautó. Délelőtt pedig újabb tűzoltók jöttek, gondolom, a tűz okát vizsgálták – sorolta az asszony.A ház tetőszerkezete teljesen leégett, csak az elüszkösödött gerendák maradtak. Az utcai ablakok üvege kitört. Azokon át azt láttuk, hogy az egyik szoba fölött a plafon sem bírja már sokáig.Próbáltuk utolérni az ott lakó férfit, de senki sem tudta, hol húzta meg magát.Mindszent Dózsa-telepi részén híre futott, hogy esetleg nem véletlenül gyulladt ki a ház. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól viszont azt az információt kaptuk, hogy a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság az általános közigazgatási rendtartás szabályai szerint vizsgálja az eset körülményeit, vagyis nem gyanakodnak gyújtogatásra.