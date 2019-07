Márki-Zaynak kicsi az esélye az újraválasztásra - Már a baloldal számára is kellemetlen a polgármester

A gyermekbántalmazásról szóló mondatai miatt is csökkent a polgármester támogatottsága.

FOTÓ: FRANK YVETTE

Eltaktikázta magát, és Vona Gábor útjára tévedt Márki-Zay Péter. Ugyanis Vona Gábor jobbikosból baloldalivá próbált válni a siker érdekében, azonban ez a kísérlet teljes kudarccal végződött. Hasonló történt Márki-Zay Péterrel is – mondta a Délmagyarországnak Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet alapítója emlékeztetett, hogy a vásárhelyi polgármester is a Jobbik támogatásával tudott győzni, azóta viszont lépésről lépésre próbál baloldali politikussá válni, illetve a baloldallal együttműködni. Ez azonban egyelőre nem tűnik sikeresnek, mert a baloldali választók úgy gondolják, hogy baloldali politikusból tudnak jobbat is. A másodvonalból érkezett baloldali politikusnál jobb az eredeti – fogalmazott Mráz Ágoston Sámuel.Most úgy tűnik, hogy 2019 nyarára a saját politikai identitását megpróbálta átalakítani Márki-Zay Péter, de ezzel nem nőtt, hanem csökkent az újraválasztásának az esélye, patthelyzet alakult ki körülötte.Az elemző emlékeztetett a Nézőpont Intézet egy korábbi kutatására, amiből az derült ki, hogy 2018-ban egyértelmű győzelmet aratott Márki-Zay Péter, aki azonban most verhetőnek tűnik. Nem tudta bővíteni a szavazótáborát, hanem éppen ellenkezőleg. A jobboldali szavazók is elpártoltak tőle, a baloldali szavazókat pedig nem tudta kellőképpen megszólítani.Márki-Zay Péter nem csak a baloldali szavazóknak nem volt eredeti politikus, hanem a baloldali politikusoknak is fejfájást okozott. Ők versenytársként tekintettek rá. Így a választók és a politikusok is egyre szkeptikusabbak vele szemben – mondta Mráz Ágoston Sámuel.A polgármester újraválasztási esélye egyébként az elemző szerint a „furcsa megjegyzései", például a gyerekbántalmazással kapcsolatos álláspontja miatt csökkent jelentősen, egy ilyen vesztes történethez pedig már senki sem akarja adni a nevét. Márki-Zay Péter kezd egyedül lenni.Mráz Ágoston Sámuel azt is megjegyezte, hogy a vásárhelyi polgármester egy éve még egy ünnepelt sztár volt, mindenki tanulni akart tőle a baloldalon, most pedig egyre kellemetlenebbé kezd válni a társasága.Márki-Zay Péter mozgalmáról az elemző azt mondta, hogy mikropártokból így is van elegendő, ráadásul a siker már a zászlóbontáskor elmaradt. Egyetlen ismert embert sem tudott maga mellé állítani, így pedig legalábbis kétséges az újraválasztásának az esélye – mondta a Nézőpont Intézet elemzője.