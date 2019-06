Négytagú banda őrjöng éjszakánként Mindszenten

A rendőrök szinte mindennap kimennek Mindszentre igazoltatni, bírságolni az őrjöngőket. Fotó: Állítsák meg az Éjszakai őrjöngést! Facebook-oldal

Ezt a kék autót a banda hagyta ott az egyik utcában, a kerekei is kilyukadtak már. Fotó: Kovács Erika

– Jó két és fél hete kezdődött Mindszenten az éjszakai cirkusz. A négyfős társaság egyik tagja molesztált egy futó nőt a parkban. Ebből rendőri eljárás lett. Lehet, hogy ezért, bosszúból csinálják az éjszakai őrjöngéseket, de ez csak feltételezés – mondta Jancsovics Attila mindszenti lakos, aki a közösségi oldalon szervezi esténként a civil járőrcsoportot, hogy tudják, mikor hol jár a banda, és erről a rendőrséget is értesítik.– Éjjel 11-től hajnali 1-ig tart az őrjöngés. Eleinte csak a Köztársaság téren, a bérházaknál bő­­gették a kocsikat és raliztak. Képtelenség volt aludni. Amikor már 3-4 éjszakát végigszenvedtünk így, akkor döntöttem el, hogy lépnünk kell. Először csak magam mentem le. Megfigyeltem, milyen autókkal járnak. Az­­tán beszéltem a rendőrökkel arról, hogy szeretnék egy civil csoportot szervezni, hogy segítsük a munkájukat. Örültek a kezdeményezésnek. Elmondták, hogy mihez van jogunk és mihez nincs. Másnap már 14-en voltunk figyelőállásban – mesélte.Jancsovics Attila elmondta, kifigyelik, hogy éppen hol száguldoznak vagy driftelnek a „négyek", és szólnak a rendőrségnek. – A társaság 17 és 22 év közötti fiatal férfiakból áll. Tudjuk, kik, a rendőrök is tudják. Olyan emberek, akik mással nem tűnnek ki a társaik közül, csak a randalírozással. Lakott területen belül 90-100-zal húznak el. Fiatalok, nagy gyakorlatuk nincs a vezetésben. Lehet, hogy nincs is mindegyiknek jo­­gosítványa. Az autók műszaki állapota katasztrofális. A rendőrök eddig 3 autót vontak ki a „játékból". Volt, amelyiken még műszaki vizsga sem volt. Az egyik kocsi még mindig ott áll az egyik utcában. Egyébként volt már, hogy lovas kocsival haj­­tott végig a banda a városon. Van olyan ismerősöm, akinek állítólag azt mondták a „négyek", hogy addig nem nyugszanak, amíg vér nem fo­lyik. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vége, hogy lehet gátat szabni ennek az egésznek. Mostanában a Köztársaság teret kihagyják. Viszont a Dózsa-telepiek mesélik, hogy ott lámpa nélkül, egyik utcából a másikba száguldoznak. Úgy hajtanak ki a kis utcákból, hogy nem adnak elsőbbséget – mondta a férfi.– Hogy mennyi rendőr szokott itt kint lenni? A helyi rendőrőrs tagjai sokszor szolgálaton kívül is segítenek. Van, hogy Vásárhelyről jönnek, de nemegyszer a készenlétiek cso­portja érkezik. Van, hogy egy éjszaka 2-3 rendőrautó is itt cirkál. A banda sokba kerül a rendőrségnek. Máshol is lenne mit csinálniuk – hívta fel a figyelmet a férfi.Megkerestük a rendőrséget is az éjszakai ralikkal kapcso­latban. Azt válaszolták, az el­­múlt hetekben Mindszenten több alkalommal intézkedtek kollégáik. Helyszíni bírságokat szabtak ki a szabálytalankodó járművezetőkkel szemben. A járőrök a polgárőrökkel együttműködve továbbra is visszatérően ellenőrzik a területet. Azt kérték, amennyiben bárki bűncselekményt vagy szabálysértést észlel, hívja a 112-es segélyhívót.Jancsovics Attila alá­írás­gyűj­tést is tervez. Szeretné elérni, hogy a szabályok szigorúbbak legyenek. – Ha például valakit üldöz a rendőrség, mint ezt a négy fiatalt esténként, akkor az ne szabálysértés legyen, hanem inkább bűncse­lekmény. Ha így lenne, már ré­­gen nyugtunk lenne Mindszenten – tette hozzá.