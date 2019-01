Részvényekről rappeltek: a Varga Tamás iskola 6. A. osztálya megvette produkciójával az Államkincstárt - videó

A 6. A. nevében Borsos Zsombor vette át Rigó Szilveszternétől az oklevelet és a 150 ezer forint jutalmat, amit osztálykirándulásra fordíthatnak. Fotó: Kovács Erika

– A Magyar Államkincstár tavaly ősszel úgy gondolta, jó volna tudni, mi a véleménye a mai fiataloknak a megtakarításokról. Így jött a videópályázat ötlete – mondta Rigó Szilveszterné, a Magyar Államkincstár Csongrád megyei igazgatója, aki csütörtökön látogatott el a hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolába, a nyertes osztályhoz.A pályázat elsődleges célja az volt, hogy felhívják a fiatalok figyelmét a megtakarítások és a pénzügyi ismeretek fontosságára. A versenyszervezők arra is kíváncsiak voltak, hogy a fiatalok hogyan gondolkodnak a pénzügyekről, a takarékoskodásról és az állampapírokról.A videópályázatra nagyon sok pályamű érkezett. A kisfilmeket szakmai zsűri bírálta el, amelynek Seres Tamás rendező, főiskolai tanár volt az elnöke. A Varga Tamás Általános Iskola diákja, Borsos Zsombor és osztálya, a 6. A. is készített filmet. Többek között részvényekről, kötvényekről, megtakarításról rappeltek. A felső tagozatos általános iskolások kategóriájában őket találta a zsűri a legjobbnak.A 6. A. oklevelet, valamint 150 ezer forintot kapott, amit élményekre, vagyis osztálykirándulásra költhetnek. Kaptak két malacperselyt is, rózsaszínt a lányok, kéket a fiúk, hogy abba gyűjtsék az osztálypénzt.