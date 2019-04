Sportos pikniket tartottak Vásárhelyen - Fotók

– Számunkra a példamutatás, az értékek közvetítése és a közösségépítés a legfontosabb – mondta tegnap Juhász Tünde , a Szeretem Vásárhelyt Egyesület egyik alapítója. Sportpikniket, családi napot rendezett tegnap az egyesület a városi stadionban, ahol a résztvevők a borongós, esős időjárás elől a műfüves csarnokba húzódtak.– A sport olyan tulajdonságokat, képességeket erősít, amelyekre a mindennapi életben is szükségünk van – tette még hozzá a megyei kormánymegbízott.Az eseményen, amely kicsit hasonlított a népszerű sportágválasztókra, több sportág és az azokat képviselő közel 30 helyi klub mutatkozott be.Az érdeklődők láthattak erőemelő, tekvandó- és fitneszbemutatót, kipróbálhatták, milyen a baseball, egy nagy lufiban focizni, láthattak rúdtáncot, míg a csendet, nyugalmat kedvelők az egyik sarokba húzódva sakkozhattak. Természetesen a foci és a kézilabda sem hiányzott a palettáról, valamint eljöttek Vásárhelyre a lovasíjászok is.– Sok helyi sportegyesület megjelent, ezért mi sem hiányozhattunk. Nem akartunk ebből kimaradni. Számunkra is elsőrangú reklám a szereplés, és toborzónak is jó – közölte Máté Gergő, a Máté Taekwondo & Hapkido Közhasznú Sportegyesület versenyzője, edzője. Testvérével, Máté Zsolttal, a Ninja Warrior középdöntősével és tanítványaikkal látványos bemutatót tartottak a közönségnek.– A rendezvény ötlete onnan jött, hogy a sportnak közösségformáló ereje van, és Vásárhely sportlétesítmények terén kivételezett helyzetű. Ezeket ki kell használni. Ráadásul az utóbbi időszakban a helyi sporthoz több negatív dolog, esemény kapcsolódott, szerettünk volna pozitívumot is felmutatni.Gyűljünk össze, érezzük jól magunkat! Minden korosztály találhatott magának megfelelő mozgásformát. Hagyományteremtő szándékkal rendeztük meg a sportpikniket, bízom benne, hogy jövőre is találkozunk – nyilatkozta lapunknak Juhász Tünde.Az eseményen, amelyen rész vett Dunai Antal olimpiai bajnok labdarúgó is, átadták a stadionban a Pihenő Pontot. A kültéri műfüves edzőpályával szemben 2 pad és 3 fa kapott helyet. A fák Vásárhely három kiemelkedő labdarúgójának állítanak emléket: Kérdő Sándor, Kecskés István „Gida", valamint Rácz Ferenc „Potykás" nevét őrzik.