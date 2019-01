Szerkesztőbizottság készíti a Vásárhelyi Valóságot

A napirend módosításával kezdődött tegnap a vásárhelyi közgyűlés ülése. Cseri Tamás (Fidesz–KDNP) azt javasolta, vegyék le a napirendről a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.-t érintő két pontot, a reorganizációt és az új igazgatósági tagok megválasztását. Azzal indokolta: hétfőn szakemberek bevonásával vizsgálják meg, tekintsék át a HMSZ Zrt. helyzetét és utána döntsenek a továbbiakról. Ezzel Márki-Zay Péter polgármester is egyetértett, a két tétel lekerült a napirendről. Még az ülés kezdete előtt Kovács Pál, a cég pénzügyi és szolgáltatási igazgatója elmondta: lekerült a zrt. számláiról a NAV 177 millió forintos inkasszója, mert kintlévőségeikből 5 nap alatt befolyt 200 millió, ami fedezte a követelést. Ellenkező esetben január 29-én leállt volna a közszolgáltatás Vásárhelyen. – Ezzel ideiglenesen megoldódott a probléma, de kisöpörtük a padlást, nincs több kintlévőség. Hosszú távon nem biztosított a HMSZ Zrt. működése – tette hozzá a szakember.

A városi kiadású ingyenes folyóirat, a Vásárhelyi Valóság is terítékre került a közgyűlésen. Vágó János (Fidesz–KDNP) a frakció nevében azt javasolta, a jövőben már a következő februári lapszámot is egy 5 tagú szerkesztőbizottság készítse. A testületbe Soós Csilla könyvtárigazgatót, Szenti Tibor írót, néprajzkutatót, Grezsa Ferenc egyetemi adjunktust, akadémikust és Miklós Anikó iskolaigazgatót jelölték. A polgármester kifogásolta a 80 százalékos többséget, azt mondta, legyen 60, a másik két helyre pedig Mátray Attilát, a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökét és Kis Andrea alpolgármestert javasolta, utóbbihoz tartozik a kabinetiroda a városházán.

Nagy Ernő (MSZP) azt mondta, a gazdasági élet szereplőjének is helyet kellene biztosítani a szerkesztőbizottságban, és javasolta, ezért a létszámot emeljék hétre. Ezt a Fidesz-frakció leszavazta, majd egyenként döntöttek a tagokról. Így végül Soós Csilla (egyhangúlag választották meg), Grezsa Ferenc, Szenti Tibor, Miklós Anikó és Kis Andrea (őt is egyhangúlag választották meg), alkotja a teamet, elnököt később választanak maguk közül.



Határoztak arról is a képviselők, hogy a köztisztviselők illetményalapjának emeléséhez benyújtják a Belügyminisztériumhoz az 56 milliós vissza nem térítendő támogatásra a pályázatot, illetve megújították az együttműködési megállapodást a cigány és a német nemzetiségi önkormányzattal.