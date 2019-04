Szúrópróbánál jóval alaposabb vizsgálat jön méhügyben

Török Imre a kaptárakkal. A méhekben találtak mérget, de annyitól nem kellett volna elpusztulniuk. Fotó: Bakos András

– A méhekben talált valamennyi méreganyagot a labor, a találomra kiválasztott táblákból való növénymintákban azonban nem – mondja Török Imre vásárhelyi méhész.– Arra jutottak, hogy az a kevés méreg, amit a méhek összeszedtek, egy pocsolyából is a szervezetükbe juthatott, ahol ittak. Fölmerült, hogy talán én adtam nekik nem megfelelően tisztított műlépet. Bárhogy is, annyi méregtől, amennyi volt bennük, nem kellett volna elpusztulniuk. Most megvannak, úgy-ahogy.A vásárhelyi méhészt azért kérdeztük, mert tavaly június 29-én nagyon sok méhe elpusztult. Bejelentést tett a hatóságnál, eljárás indult. Imre szóvá tette a vizsgálat metódusát: a körzeten belül harminc tábla is virágzott, de négyet mintáztak meg, csak napraforgót, kukoricát nem.A nagy méhpusztulás országos jelenség volt. Oka egyértelműen nem derült ki, több tényező együttes hatását valószínűsítették, növényvédő szerekét, amelyek árthatnak a beporzó rovaroknak. A Nébih azonban új vizsgálatot indított (2019. április 18.: Bírságra számíthat, aki nem nyilatkozik), az érintett méhészetek 3 kilométeres körzetén belül minden földterület növényvédelmi kezeléseiről adatokat gyűjtenek. A termelők meg is lepődtek.– Ez nem a gazdák ellen irányul, közös érdek, hogy a növényvédelmi gyakorlat ellenőrzése részletesebb legyen – mondta lapunknak Lászlóffy Zsolt, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület Csongrád megyei szaktanácsadója.– Erre a területre az Agrárminisztérium jobban fog figyelni. Azt, hogy mégis kiderüljön, mi történt tavaly, szerintem már elengedhetjük, nemigen tudunk meg többet. Kíváncsian várjuk, mi lesz idén, a napraforgó-virágzáskor. Ami az akácot illeti, a márciusi fagyok részben károsították a Csongrád megyei akácosokat: aki akácmézet szeretne, annak most tanácsos máshová mennie a méhekkel.