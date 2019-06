Várják a javaslatokat a Boldog Gizella-díjra

A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítványt 2004-ben alapította Lázár János, a város akkori polgármestere. Az alapítvány célja a kulturális, oktatási és kutatási-, szociális és egészségügyi-, környezetvédelmi- és településfejlesztési tevékenységek segítése. Az alapítvány munkájának irányítását, a kuratóriumi elnöki posztot, Almási István halála után Kószó Péter vette át.– A Boldog Gizella-díjat tavaly alapítottuk azon köztiszteletben álló személyek elismerésére, akik példamutató polgári gondolkodásukkal, vagy hosszú időn át folytatott munkásságukkal kimagasló érdemeket szereztek Hódmezővásárhelynek és megbecsülést érdemeltek ki a közösségtől – mondta a csütörtökön megrendezett sajtótájékoztatón Kószó Péter, aki beszélt Boldog Gizelláról is. A magyarok első koronás uralkodónője, Gizella bajor hercegnő 980 körül született. 996-ban eskették össze Istvánnal, a bajorországi Scheyernben. Új hazájában Gizella azoknak a nagy európai nőknek a nyomdokába lépett, akik előmozdították a nyugat kereszténnyé tételét. – 48 éven keresztül volt hűséges választott új hazájához, Magyarországhoz. Gizella neve összeforrott a hűség fogalmával. Ezért kapta a díjunk róla a nevét. Idén is egy olyan személyt szeretnénk kitüntetni, aki hűséggel szolgálta Hódmezővásárhely fejlődését, gyarapodását. Tavaly egy orvosházaspár, Páger Lajos és Berta Éva vehették át a kitüntetést – mondta Kószó Péter.A Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány idén is meghirdette a díjat, amit augusztus 20-a körüli időpontban adnak át. Hogy ki kapja az oklevéllel, bronz emlékplakettel és a nettó 1 millió forint tiszteletdíjjal járó elismerést, erre augusztus 5-ig várja az alapítvány a javaslatokat a gizella@phmva.hu e-mail címen. A díjazottról a javaslatok alapján a kuratórium dönt.