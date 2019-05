Vásárhelyi óvodások is esélyesek az Európa-díjra

A Klímanócskák a madarak és fák napjára készültek a Szabadság téri oviban. Fotó: Kovács Erika

– Azért is nagy büszkeség a jelölés, mert szakmai zsűri sorolt bennünket a legjobb három közé. A Klímanócska Programmal ugyanitt korábban már elnyertük a közönségdíjat – tudtuk meg Bozókiné Szabó Ildikótól, a hódmezővásárhelyi Szabadság téri Óvoda szakmai vezetőjétől, az Országos Klímareferens-hálózat szemléletformálási tagozatvezetőjétől, a Klímanócska Program megalkotójától.Bozókiné Szabó Ildikó elmondta, a Klímanócska Program az óvodai nevelés minden területét érinti. A cél az, hogy a gyermekekkel együtt, illetve rajtuk keresztül szemléletváltást érjünk el a klíma védelme érdekében.Bozókiné Szabó Ildikó 2006 óta foglalkozik komolyabban a környezetvédelemmel. – A klímatudatos magatartás kialakításában a pedagógusoknak, a családoknak és a társadalomnak is nagy szerepe van. A programban részt vevő óvodások otthoni feladatokat is kapnak, amelyeket együtt valósítanak meg a szüleikkel. Nagy öröm, hogy az apukák és anyukák is segítik a szemléletváltást.A Klímanócskák Program már eddig is számos elismerést kapott. Most esélyes a hulladékcsökkentési Európa-díjra. Bozókiné Szabó Ildikótól megtudtuk, programja 14 ezer 600 projekt közül került az 5 kategória egyikében a legjobb 3 közé. Hogy megnyerik-e a díjat, az május 15-én Brüsszelben derül ki.