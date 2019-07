Figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat

Szombatra az extrém UV-B-sugárzás és néhány megyére a hőség miatt is figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésük szerint a hőség miatt Baranya, Somogy és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Mint írták: szombaton a napi középhőmérséklet a délnyugati területeken elérheti a 25 Celsius-fokot. Egyéb kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.



Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet általában 12-18 fok között alakul, de az északi völgyekben ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet 29-34 fok között várható.



Felhívtál a figyelmet továbbá, hogy az UV-B-sugárzás elérheti a 8-as szintet. Ilyenkor normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat mindenkitől azt kéri, fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Ha lehetséges napközben 11 és 15 óra között kerüljék a napozást.