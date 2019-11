Katalin napján megtudhatják, milyen idő lesz karácsonykor

A nők ma jobban teszik, ha ma nem dolgoznak. Nem a főnökük, hanem a néphit szerint. Lássuk, lesz-e fehér karácsonyunk!

Hétfőn sokfelé ébredhetünk párás, ködös időre, az Időkép előrejelzése szerint Szeged környékén is. Helyenként ködszitálás is előfordulhat, majd napközben nyugaton, délnyugaton lesz erősen felhős, borult az ég. Ezeken a tájakon néhol gyenge szitálás sem kizárt, máshol viszont sokat fog sütni a nap. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Hajnalban -2 és +4, délután 6 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, nyugaton lesz hidegebb az idő. Nem lesz front térségünkben. A megyében 12 fok körüli csúcshőmérséklet várható – ez azért is lényeges, mert Katalin napjához kötődik az egyik legismertebb népi időjóslás. Így szól a mondás:

Ha Katalin kopog, a karácsony locsog.

Ez annyit jelent, hogy ha Katalin-napkor fagyos az idő, akkor enyhe, latyakos vagy éppen hó nélküli karácsony várható – ugyanez érvényes fordítva is. A mai nap időjárása szerint van remény a fagyos karácsonyra, reméljük, hó is társul majd a hideghez. Nálunk éjszaka sem fagyott, plusz két fok volt a leghidegebb.

Katalin napja azonban nem csak a népi időjóslásban jeles nap. Ekkor ért véget az őszi „kisfarsang” időszaka, Katalin napjával befejeződtek az őszi bálok, lakodalmak. Alexandriai Szent Katalin emléknapján azt is megtudhatják nők és férfiak egyaránt, lesz-e párjuk, illetve ki lesz az – legalábbis a néphit szerint, garanciát nem vállalunk a módszerekre. Ezen a napon a kíváncsi férfiak párnájuk alá helyeztek valamilyen női ruhaneműt, és azt remélték, megálmodják, ki lesz a jövendőbelijük. A lányok egy ágat tettek a vízbe, ez volt a Katalin-ág. Ha karácsonyig kivirágzott, abból arra lehetett övetkeztetni, hogy férjhez megy az illető. A Magyar Katolikus Lexikon meg is magyarázza, miért bírtak annyira a lányok Szent Katalinban:

azért, mert a legenda úgy tartja, Jézus eljegyezte, és megígérte menyasszonyának, hogy mindenkit meghallgat, aki Katalinhoz könyörög segítségért.

Asszonyi dologtiltó nap is volt a mai, nem söpörtek, egyes tájakon nem sütöttek kenyeret – ezen a napon nem foroghattak a malomkerekek, mivel Szent Katalint kerékbe is próbálták törni. Így nem is biztos, hogy lett volna miből sütni.

A fennmaradt történet szerint Katalin a bálványok tiszteletére rendezett áldozatokon keresztényként nem akart részt venni, ellenszegült a császár parancsának. Ezért börtönbe vetették és ötven tanult férfit küldtek hozzá, hogy a pogányság számára megnyerjék, de mind az ötvenen keresztényekké lettek, annyira jól érvelt a hite mellett. Először kerékbe akarták törni, az éles késekkel ellátott kerék azonban darabokra tört, megölve több katonát. Végül lefejezték.

Vér helyett tejszerű folyadék folyt a testéből, tartja a legenda, ezért lett a dajkák védőszentje is. Alexandriában, 305. november 24-én vagy 25-én halt meg, emléknapja november 25. A 14 segítő szent egyike. Az egyetemek, tudósok, diákok – különösen a diáklányok -, fuvarosok, kerékgyártók, bognárok, molnárok és fazekasok, bölcselők, könyvtárak, nyomdászok, ügyvédek, filozófusok és a magasabb iskolák védőszentjét is tisztelték-tisztelik Alexandriai Szent Katalinban. Neki szentelték a szőregi templomot is, az Alexandriai Szent Katalin Plébánia holnapját itt találják.



Ma köszöntjük:

Katalin, Alán, Alen, Emma, Emmi, Erzsébet, Karen, Karin, Karina, Kata, Katarina, Katerina, Kati, Kitti, Liza, Mózes, Katinka

Ezen a napon történt:

1431 – Luxemburgi Zsigmondot Milánóban Itália királyává koronázzák (1437-ig uralkodik).

1487 – Sforza Bianka Mária milánói hercegnő per procuram (képviselők útján) Milánóban házasságot kötött Corvin János herceggel, I. Mátyás magyar királynak az Edelpeck Borbála boroszlói úrnővel folytatott viszonyából született törvényesített és apja utódául szánt fattyú fiával. (Miután Corvin János nem lett magyar király, a milánói udvar kérésére a pápa a házasságot 1493. november 11-én érvénytelenítette.)

(képviselők útján) Milánóban házasságot kötött Corvin János herceggel, I. Mátyás magyar királynak az Edelpeck Borbála boroszlói úrnővel folytatott viszonyából született törvényesített és apja utódául szánt fattyú fiával. 1556 – Izabellát, I. János magyar király özvegyét, Erdély kormányzójának ismerik el fia nagykorúsításig.

1769 – Magyarországon először indul szakszerű orvosképzés Egerben 10 hallgatóval. A nagyszombati orvosi kar felállítása után, 1771-ben megszűnik.

1802 – Gróf Széchényi Ferenc megalapítja az Országos Széchényi Könyvtárat.

1867 – Alfred Nobel szabadalmaztatja a dinamitot.

1893 – A Magyar Ornithologiai Központ (Magyar Madártani Intézet) (a világ első ilyen állami intézetének) megalapítása. Első vezetője Herman Ottó, utódja Chernel István.

1915 – Albert Einstein Az általános relativitáselméletet előadássorozatban adja elő a Porosz Tudományos Akadémián. (1916-ban publikálta.)

1918 – A Vajdaságot a Szerb királyság részének nyilvánítják és kimondják a Róth Ottó-féle Bánáti Köztársaság felszámolását.

1927 – A magyar felsőház elfogadja azt a törvénycikket, amely szerint március 15. nemzeti ünnep lesz Magyarországon.

1953 – Magyarországra érkezett a Gulag-lágerekből szabadon bocsátott rabok első csoportja.

1953 – A magyar labdarúgó Aranycsapat a londoni Wembley Stadionban 6:3 arányban legyőzi a hazai pályán 90 éve veretlen angol válogatottat.

1959 – New Yorkban agyonlőve találják Povl Bang-Jensen dán diplomatát, az ENSZ ötös bizottság másodtitkárát. Halálának körülményei máig tisztázatlanok, miután megtagadta a magyar ügyben tanúskodó személyek névsorának kiadását.

1992 – A csehszlovák parlament úgy dönt, hogy 1993. január 1-jével az ország szétválik Csehországra és Szlovákiára.

Ezen a napon született:

1844 – Karl Benz német mérnök, feltaláló, az autózás úttörője († 1929)

1882 – Szabó Zoltán magyar botanikus, biológus, a genetika hazai úttörője († 1944)

1915 – Augusto Pinochet Ugarte chilei katonatiszt, diktátor († 2006)

1929 – Gross Arnold Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas magyar grafikus, festőművész, a nemzet művésze († 2015)

Ezen a napon hunyt el:

1766 – Johann Maria Farina német illatszergyártó, a kölnivíz feltalálója (* 1685)

1927 – Rippl-Rónai József magyar festőművész (* 1861)

1959 – Gérard Philipe francia színész (* 1922)

2008 – Flipper Öcsi (Jeszenszky Béla Tibor) magyar énekes, dalszerző, zenész (* 1962)

2016 – Fidel Castro kubai kommunista forradalmár, politikus, diktátor (* 1926)

(borítókép: MTI/Varga György)