Tegnap a Tisza-parton jártunk, ma a havas várost mutatjuk meg - és maradnak a mínuszok

1740 – Benkő József református lelkész, botanikus, történész, nyelvész, az utolsó latin nyelven író magyar polihisztor († 1814)

1946 – Uri Geller magyar származású, izraeli születésű parafenomén, parapszichiáter

, ma a városból mutatunk téli képeket. Sétáljon egyet velünk a belvárosban és kalandozzon a Mátyás téren, csodálkozzon rá a hófödte, zúzmara és jég borította növényekre!Többnyire borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható, csak néhol lesz eleinte szakadozottabb a felhőzet -. Hajnalig a ködös tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, majd holnap hajnaltól nyugat felől elszórtan alakul ki csapadék:Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a Kisalföldön megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és -8 fok között alakul, de az eleinte derült, havas helyeken -12 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön +1 és -4 fok között várható. Szegedre és környékére, tehát olvadni ma sem fog. Töltekezzenek fel a látvánnyal, mert mint mi is megírtuk, aligha lesz fehér karácsonyunk. Ehhez ma is biztosítunk egy galériát, de akár ki is mehetnek sétálni egyet.Ma van az emberi szolidaritás nemzetközi napja.