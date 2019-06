Zápor, zivatar, felhőszakadás, jégeső - riasztást is kiadtak Csongrád megyére

1783 – II. József magyar király Nagyszebenben kiadja a jobbágy nevet és kötelezettségeket eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét.

nevet és kötelezettségeket eltörlő és a személyes szabadságot biztosító rendeletét. 1916 – Első világháború: Megindul a Bruszilov-offenzíva. Az orosz hadsereg nagyerejű támadása áttöri az osztrák-magyar hadsereg frontját a Luck-Kőrösmező-Brodi-Csernowitz szakaszon.

1917 – a Columbia Egyetemen első alkalommal adják át a Pulitzer-díjat, melyet Pulitzer József magyar születésű amerikai újságíró alapított.

1920 – Versailles-ban, a Nagy-Trianon palotában aláírják az első világháborút Magyarország számára végleg lezáró és területének kétharmadát elcsatoló trianoni békeszerződést.

1989 – Pekingben, a Tiananmen téren (a Mennyei Béke Kapujának terén) a hatóságok tűzfegyvereket és páncélosokat bevetve brutálisan szétverik a diákok több napja tartó tüntetését. Nem hivatalos becslések szerint a katonaság e véres akció során 3600 polgári személyt ölt meg.

a hatóságok tűzfegyvereket és páncélosokat bevetve brutálisan szétverik a diákok több napja tartó tüntetését. Nem hivatalos becslések szerint a katonaság e véres akció során 3600 polgári személyt ölt meg. 1989 - A szovjetunióbeli Ufa közelében kb. 780 személy veszti életét egy robbanásos vasúti balesetben.

2010 – az Országgyűlés a Nemzeti összetartozás napjává nyilvánítja június 4-ét.

1930 – Horváth Ádám Kossuth-díjas magyar rendező

1940 – Kozma Imre római katolikus pap, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke

1946 – Halmos Béla magyar Széchenyi-díjas népzenész, népzenekutató, hegedűtanár († 2013)

1972 – Kolonics György olimpiai- és világbajnok magyar kenus († 2008)

1972 – Szabó T. Anna magyar költő, műfordító

1975 – Angelina Jolie amerikai színésznő

1798 – Giacomo Girolamo Casanova velencei író, kalandor (* 1725)

1946 – Simonyi-Semadam Sándor magyar politikus, ügyvéd, miniszterelnök (* 1864)

1976 – Latinovits Zoltán magyar színművész (* 1931)

1977 – Kovács Margit magyar keramikusművész (* 1902)

2004 – Nino Manfredi olasz színész (* 1921)

2014 – Chester Nez második világháborús amerikai katona, navahó kódbeszélő (* 1921)

is meleg időre van kilátás, csak az elszórtan kialakuló záporok, zivatarok hűthetik le a levegőt, és felhőszakadás is előfordulhat - írja az Időkép . Ha hihetünk az előrejelzésnek, Szegeden reggel 9 és 18 óra között bármikor lecsaphat a zivatar. A met.hu emiatt első fokú riasztást adott ki Csongrád megyére , eszerint az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat.Gyenge, mérsékelt, néhol élénk lesz a keleties légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések lehetnek. Délután 24-29 fok valószínű, Szegedre és környékére 26 fokot jósolnak. Melegfront jellegű tünetekre lehet számítani.