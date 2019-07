A több mosolyért

Védjük a családot. Az állam, a kormány védi a famíliákat. Ebben mindenki azonosulhat vele. A gyerekek és az őket nevelő szülők minden támogatást megérdemelnek, mert az a munka, amit végeznek, a legfontosabb és a legszebb. Gyerekként tapasztaltam. Szülő nem voltam, nem vagyok és valószínűleg már nem is leszek.

Aprónépként éreztem, tapasztaltam édesanyám és édesapám szeretetét, aggódását, mennyi mindent – az anyagiakat is beleértve – tesznek, tettek értem. Gondtalan gyermekkort varázsoltak körém. Nem mindig voltam hálás: sokszor mondtam ellent, vitatkoztam, veszekedtem, vagy egyszerűen csak nem csináltam azt és úgy, ahogy kérték. Olykor sumákoltam, elhallgattam, hazudtam. De mosolyogtam, nevettem is. Azért nem volt velem sok baj, feszegettem a határaimat, de a haveroktól, az ő elbeszéléseikből tudtam, hozzájuk hasonlítva, nem mentem el a végsőkig. Később, talán későn, döbbentem rá, vallottam be magamnak, mennyire tisztelem őket ezért. Azért, hogy szülők voltak. Ezt bizony – úgy emlékszem – ritkán, lehet, hogy soha nem mondtam nekik.



Pedig ezért érdemes csinálni. Szülőnek lenni – gondolom. A visszajelzések, a köszönöm puszik, a mosolyok, a férfias kézfogás miatt. A családvédelmi akcióterv igyekszik segíteni a családoknak. Kiderült, a megyében a július 1-jén indult négy pont, a babaváró hitel, a falusi csok, a nagycsaládosok gépjárművásárlása és a jelzáloghitel csökkentése népszerű. Eddig, három hét alatt összesen 2243-an igényelték. Majdani eredménynek az is elég lenne, ha a családokban – emiatt is – több lenne a mosoly.