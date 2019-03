Facebook a munkahelyen

Változhat a közeljövőben a céges eszközök magánhasználatára vonatkozó szabályozás. Ez lényegében azt jelenti majd, hogy magáncélra a munkahelyünk által biztosított telefont, laptopot nem használhatjuk. Ez alapvetően jogos: nem az iroda, a munkaidő és a céges számítógép az alkalmas hely, idő és eszköz arra, hogy a régen látott osztálytárs nagynénivé válását lájkoljuk, vagy hogy a szomszéddal csetelve megbeszéljük a hétvégi kerti parti részleteit. Emellett nagyon fontos a személyes adatok védelme, a céges adatok pedig még forintban is kifejezhető értékkel bírnak.



Viszont kapásból fel tudok sorolni legalább tíz olyan munkakört és olyan helyzetet, amikor a munkavégzést segíti a munkavállaló Facebook- használata. Itt van mindjárt az újságírás. Én is és kollégáim is rendszeresen magáncélra használjuk a Facebookot. Így aztán magánhasználat közben fedeztük fel, és írtuk is meg, hogy több megyei iskola kapott elismerést a Parlamentben az energiatudatosságért, és ez csak a legutolsó ilyen találatunk volt.



Magánhasználatnak számít-e, ha egy kamionsofőr a munkáltatójától kapott okostelefonon nézi meg azt a Facebook-csoportot, amely a határátkelők aktuális forgalmáról tájékoztat? Magánhasználat-e, ha az ingatlanközvetítő a közösségi oldalakat böngészi potenciális ügyfelek után kutatva? És különösen: magánhasználat-e, ha egy nyomozó a világhálón is keres például lakásbetörés során eltűnt értéktárgyakat? Szerintem nem. A Facebook-profil viszont a sajátja. Így a munkáltatója lényegében nem fogja tudni ellenőrizni, hogy mit csinált munkaidőben, hiszen a magánadatokba nem nézhet bele, csak megállapíthatja, hogy ez magánadat. Aztán vagy elhiszi bemondásra, hogy munkaügyi szempontból volt fontos Instagramot nézegetni, Twittert olvasni, vagy nem.