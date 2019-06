Emlékszem, annak idején nagynéném jókat szórakozott rajtam, amikor kislány koromban a Szúnyogosnak nevezett horgászparadicsomban meglátogattam őket. Nem látott mást, mint hogy eszement módjára rohangálok és csapkodom magam, ahol érem. Már akkor is gyűlöltem a szúnyogokat, és ez azóta nem változott szemernyit sem. Képes vagyok az éjszaka közepén felkelni, ha meghallom az idegesítő zümmögést, és nem nyugszom, amíg nincs meg a bűnös. És persze sehová nem indulok el szúnyogriasztó spray nélkül, ha naplemente után szabadtéri programot terveztem.



Most viszont bajban voltam: a boltokban múlt héten hiánycikké vált az összes létező készítmény, amit a vérszívók távoltartására fejlesztettek ki. Minden boltban csak vonogatták a vállukat az eladók: ötösével vitték, minden készlet elfogyott. Pedig előrelátó voltam, már szezon elején megvettem magamnak a jól bevált spray-t, azzal viszont nem számoltam, hogy a fiam a kirándulásról üres flakonnal jön haza, mert a fél osztály azt használta.



A kereskedőknél tehát tökéletesen lemérhető a mostani helyzet: a rengeteg eső és az árvíz után gyakorlatilag kezelhetetlenné vált a szúnyoghelyzet szinte az egész országban. Egymást ütjük az utolsó szúnyogriasztókért, Messiásként várjuk a permetező repülőt, közben pedig azon szentségelünk, miért nem lehet valami megoldást találni. Nos, a válasz egyszerű, egyben elkeserítő. Ha húsz géppel tudna dolgoztatni a katasztrófavédelem, az sem lenne elég most, hogy az egész ország problémája megoldódjon. Mostanra így már csak a szélmalomharc maradt, és az, hogy az önkormányzatok mélyen a zsebükbe nyúljanak néhány extra gyérítést megfinanszírozva, ha élhető települést akarnak teremteni lakosaiknak.