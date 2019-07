Kell a krónikás

A vásárhelyi zsidóság krónikása – így nevezik Szigeti Jánost, aki maga is túlélte a koncentrációs tábort a vészkorszakban. Kicsi gyerekként, hiszen 1939-ben született – el tudjuk ezt képzelni, amikor a sajátjainkra nézünk? A vásárhelyi krónikás a rendszerváltás óta kutatja hitsorsosai történetét, családját sem hagyta ki. Tanúságként, ha új nemzedék jön: ez az egyik könyv címe is. Nem sok túlélő maradt meg köztünk, akitől kérdezni lehet a korról, amikor úgy tereltek több millió embert a halálba, ahogy normálisan gondolkodó lény az állatokkal sem tenné. Nem maradtak utánuk csak felújított zsinagógák, bezárt, sokszor gazos temetők, botlatókövek – és a történetek. Amikhez sokszor nincs türelmünk, és kérdezni sem merünk, pedig nem ártana.

A történelemkönyvben a számokat látjuk az áldozatokból, a nagyobb hadműveleteket a háborúkból, a győztesek és a vesztesek nevét. Azt, hogy hogyan élték meg sorsukat az elpusztítottak, a túlélők, és azok, akik az erőszakos oldalon álltak, máshonnan lehet megtudni. Többet mond az életükről egy napló, beszélgetés, a korabeli napilap, mint egy-egy számadat. Arról is, minek voltak tanúi, elszenvedői. Aki saját bőrén tapasztalta, hogy gettóba terelik, haláltáborba viszik, és a családja egy része zuhanyzónak álcázott gázkamrákban veszti életét, talán jobban meg tudja értetni, miért nem tehetünk meg mindent embertársaikkal.

Szigeti János könyvekben dolgozza fel az ottaniak történetét, a szegedi Móra Ferenc Múzeum naplókat gyűjt: két diktatúra szomorú emlékeiből is levonhatjuk majd a tanulságokat. Meghallgatni azonban ezeket az embereket, a szemükbe nézve: már nem sokáig tehetjük.