A rekordok hétvégéje volt ez Csongrád megye számára. Persze, ez nem egy hivatalos adat, ezt a saját statisztikám alapján állapítottam meg. Először is: több megyei település is csatlakozott a Három királyfi, három királylány mozgalom Guinness-kísérletéhez.



Erről még nem derült ki, hogy sikerült-e, de azt bátran kijelenthetjük: ennyi gyermeket egy időben Csongrád megyében még biztosan nem emeltek a magasba szüleik. Aztán ott volt az állattenyésztési napok Hódmezővásárhelyen. Bár a hivatalos adatokat csak a következő napokban tudjuk meg, a kollégáim által készített fotók alapján én megelőlegeztem a rendezvénynek a minden eddiginél több látogatót, azaz a rekordot.



Szintén Vásárhelyen futott a Bátor Táborért 12 órán át Raffai János, és vele együtt még 66 ember, valószínűleg ez is egyfajta rekord. Kerestem ugyanis, de nem találtam adatot arra, hogy ezt megelőzően bárki futott volna 12 órán át a vásárhelyi Népligetben. Ugyancsak a hétvégén a makói Makovecz téren 150 néptáncos ropta egyszerre, ez sem történik meg minden héten. Deszken is körülbelül 150-en, de Székkutason is majdnem százan táncoltak.



Emellett még a női kézilabda Bajnokok Ligája történetében először fordult elő, hogy háromszor egymás után nyert ugyanaz a csapat. Ez idén a Győr volt (összesen ötödször), a szegedi születésű Bódi Bernadett-tel és a mórahalmi Puhalák Szidóniával a csapatban.