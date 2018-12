Steril karácsony

A karácsony olyan ünnep számomra, amihez bizonyos dolgok szervesen hozzátartoznak. Ilyen például a feldíszített otthon meghittsége és a süteményillat. Persze tudom, ez csak az idilli kép a csengőszó megszólalása előtti utolsó pillanatokról – ami előtte történik, arról az ember nem szívesen beszél. Az eszeveszett kapkodásról, ami közben a hiszti különböző fázisainak megfelelő hangszínen hangzanak el a „miért ilyen ferde ez a fa?", „szerintem odaégett a vaníliás kifli", „mindjárt jön a család, de még térdig járunk a koszban" és hasonló mondatok, meg persze a „miért kellett idén is ennyi melót bevállalni egyetlen este kedvéért?"



Amióta én vagyok a karácsonyfelelős, talán még egyetlen évben sem éreztem azt, hogy mindennel készen leszek időre, és valószínűleg minden évben elhagyta a számat az a mondat, hogy mostantól soha többet még egyszer ilyet. De aztán eltelik egy év, és ezüstvasárnap után úrrá lesz rajtam a szervezés. Ismét ötfogásos menüt és hatfajta süteményt tervezek, mert eszembe sem jut, hogy megspórolva ezt az egész felhajtást elutazzunk egy szállodába, vagy bebattyogjak egy cukrászdába és egy étterembe, hogy megrendeljem a karácsonyi menüt.



Nekem az ünnep nem az egyenízű sültes tálról és az ipari süteményről szól, amelyeket az év bármely más napján is megehetek, és nem is tudom elképzelni, hogy bármikor is ezekkel sterilizáljam az ünnepet. Lehet, hogy néhány napnyi idegeskedést megspórolnék, de valahogy lelketlennek érezném az egészet. Az otthon íze, az otthon illata – ez teszi teljessé a szeretet ünnepét, amiről szerintem nem érdemes kényelmi szempontok miatt lemondani. Persze lehet, hogy én vagyok a régimódi, hiszen manapság egyre nagyobb divatja van ennek. De az biztos, hogy a fiam felnőttkorában is el tudja majd mesélni, milyen illatokat, ízeket tud kötni ehhez az ünnephez, ahogyan nekem is ezek az emlékek teszik különlegessé ezeket a napokat. Számomra ettől lesz más az év utolsó hete, mint az előtte lévő ötvenegy.