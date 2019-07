Táborra fel!

Kisgyerekes szülők nagy fejtörése a vakáció. Mi legyen a gyerekkel? A szabadság véges, a nagyszülők sem biztos, hogy hadra foghatók. Van egy kétgyermekes édesanya ismerősöm, aki egyik évben úgy oldotta meg a nyár nagy részét, hogy elment táppénzre. Azt mondta, tudja, hogy ez nem szabályos, de ha egész nyáron táborba íratja be a két kisiskolás gyermekét, akkor a család költségvetésének nagy részét oda fizeti. Ha táppénzen van, akkor kevesebb ugyan a fizetése, de legalább együtt van a kicsikkel. Így aztán úgy ügyeskedett, hogy az orvos kiírja, a főnöke meg ne rúgja ki a sok hiányzás miatt. Nem ez a megfelelő út, de ilyen is van. Sajnos a táborokat sem engedheti meg mindenki a gyerekének. Némelyik ára a csillagos eget veri, de alaphangon is 10 ezer forintnál kezdődnek. Már csak ezért is nagy kincs a Napközi Erzsébet-tábor lehetősége. A minap két Csongrád megyei kistelepülés táborát is megismerhettem. A gyerekek napi 100 forintért táboroznak. Ez egy hétre csak két gömb fagyi ára. A szülő nyugodt, jó helyen tudja a gyermekét. Ők pedig élvezik a remek programokat, amikhez nem luxus és nagy utazás kell, hanem lelemény. Árpádhalmon például a héten Tekergő táborban vannak a gyerekek. A programjuk között szerepel a szomszédos településre való biciklitúra. Visszafelé pedig ekhós szekérrel jönnek, ami remek móka. Öröm volt látni, ahogy csüngtek a gyerkőcök a kerékpárversenyző szavain, aki megtanította nekik, hogyan kell megragasztani a lyukas kerékbelsőt. Emellett strandolás, kézműveskedés és még sok minden más is szerepel a programok között. Lesz mit mesélni ősszel a suliban!