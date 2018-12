Takaró alatt

Még a felnőttek lelkét is megsimogatja, amikor reggel elhúzva a függönyt hólepte táj tárul a szemük elé. Főleg, ha nem egyből az ugrik be nekik, hogy ki kell ásni a kocsit a fehér takaró alól vagy el kell takarítani a havat a ház elől. Ilyenkor elég rápillantani a gyerekek boldogságtól ragyogó arcára, amikor mennek szánkózni, hóembert építeni, hógolyózni, és a havas gondok kicsit zárójelbe kerülnek. Jó esetben az első hónál még a szentségelés is elmarad, ha megcsúszunk egy-egy lefagyott részen, netán elvágódunk, de megússzuk komolyabb sérülés nélkül.



Bár Szeged lapos, mint egy vasalódeszka, az idők során itt is kialakult az a dombság, amely élettel telik meg, amint leesik az első használható hó. A töltésoldalban és a Vértói dombon visongó gyerkőcök csúszkálnak le, aztán a szülők húzzák föl a szánkót – néhány óra fagyoskodás után már kevésbé lelkesen. A játszótereken családi összefogásban épülnek a nagyobbnál nagyobb és viccesebb hóemberek, és az első hógolyókat is megkapják a nyakukba, akik hócsatába bonyolódnak.



Idén korábban jött az első nagyobb hó, mint ahogy az utóbbi időben megszoktuk. Bár december közepén igazából ennek kellene normálisnak lennie. De hol vagyunk már a normálistól, amikor novemberben 25 fokot mérnek, és egész nyáron nem esik? Szóval örüljünk egy kicsit, hogy ebből is kapunk egy kis ízelítőt! Legalább a gyerekek is megtudják, hogy milyen volt az a világ, amikor még nem éreztük a klímaváltozás hatásait, és nem húsvétkor esik le akkora hó, hogy a viccesebb kedvűek hónyulat gyúrnak belőle – ahogy néhány éve történt.



Ha szerencsénk van, idén akár még fehér karácsonyunk is lehet, amit lassan már csak filmeken láthatunk, hacsak nem utazunk el egy északibb vidékre.