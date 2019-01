Megújult a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely

Megújultak a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Műhely kiállítóterei, bővült az állandó játékkiállítás.



Fülöp Péter, az EMMI politikai tanácsadója, a Szórakaténusz 40 éves gyűjteményének keresztmetszete című kiállítás megnyitóján szombaton elmondta: a múzeum ünneppé kívánja varázsolni Katona József, Fényes Adolf és Kodály Zoltán városában a játszók hétköznapjait, és ünneppé hétköznapi elfoglaltsággá a játék ünnepét.



Mint mondta, nem titkolt pedagógiai cél, amelyet a kulturális kormányzat kiemelten fontosnak tart, hogy az új ismeret átadásán túl, a múzeumba örömmel járó generáció később visszatérő vendéggé váljon.



Az egyedülálló gyűjteményben megtalálhatóak a népi játékok, az ősi eredetű csigacsont játékok, a minőségi kivitelezésű gyári játékok, valamint a gyermekirodalom és bűvészet remekei is, mint például Rodolfo több száz kártyapaklit és bűvészkönyv-ritkaságokat is tartalmazó hagyatéka - tette hozzá.



Rosta Szabolcs, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója elmondta: tagintézményük, a Szórakaténusz felújítására a központi költségvetésből, a Kubinyi Ágoston-program keretéből kaptak segítséget. A munkálatokra 2016-ban és 2017-ben 30 millió forint támogatást nyertek el, amelyet 3 millió forint önrésszel egészítettek ki.



Kalmár Ágnes osztályvezető, a kiállítás kurátora elmondta: radiátorokat, parkettát és nyílászárókat cseréltek, korszerűsítették a villamoshálózatot és kifestettek.



A kupola új üvegeket és a múzeumi tárgyak védelmében fényvédő fóliát kapott, megújultak és kibővültek a kiállítóterek is.



A múzeum nagyjából 60 ezer darabos gyűjteményéből állandó tárlatukba mintegy 6 ezret állítottak ki, azokat mozgásérzékelők hatására megjelenő fény- és árnyjátékokkal, filmekkel együtt tekinthetik meg a látogatók.



A több ezer éves régészeti tárgyak az agyagból, csontból, fakéregből és fából készült játékok, sípok mellett a két legkorábbi bemutatott kiállítási tárgy 1780-ból származik, egy 350 darabos francia mozaikrejtvény vagy puzzle, és egy német miniatűr lottó-játék.



A körgalérián több mint 20 nép hagyományos játékaiból készítettek összeállítást. A kibővült állandó tárlatban helyet kaptak a Kozma Lajos és Lesznai Anna illusztrálta könyvek, vagy olyan ritkaságok, mint Kner Izidor vagy Pogány Vilmos könyvei.



Kiállítottak néhányat a í20-as, í30-as és í40-es évek magyar játékkészítő műhelyeinek tárgyaiból, valamint az í50-es években a Játékfelülvizsgáló Bizottság engedélyével készült játékokból is. A tárlat Antoni Rozi és Nádas László játéktervező iparművész házaspár tárgyaival, az 1980-as évek játékaival zárul.