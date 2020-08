Hallott már ilyet? Köröznek egy pár tehenet

Nem biztos, hogy mindenki tudja azt, hogy a rendőrség nemcsak embereket, hanem tárgyakat, de akár növényeket is kereshet.

Nem biztos, hogy mindenki tudja azt, hogy a rendőrség nemcsak embereket, hanem tárgyakat, de akár növényeket is kereshet, vagy ahogy ők mondják, körözést adhatnak ki, hogy előkerítsék az eltűnt dolgokat. Így néhány igazán szórakoztató dolgot is lehet találni a nyilvános körözési listákon. A Csongrádi Rendőrkapitányság például körözést adott ki öt tehénre és egy lóra is. Az állatokat azonban nehezebb lesz előkeríteni, mint az embereket, mert sokkal kevesebb adat van megadva róluk. Azaz szinte semmi nincs megadva, pedig az embereknél például a nevet, a különleges azonosító jeleket, az eltűnés helyét és idejét is megadják.

De nézzük tovább, hogy miket keresnek még a megyében!

Érdekes, hogy a megye többi rendőrkapitányságán egyetlen állatot sem keresnek, viszont a szegediek például szeretnének előkeríteni 175 darab mobiltelefont, vagy más híradástechnikai eszközt. Kiderült, hogy mobiltelefont több helyen lopnak, mint állatokat, mert a Szentesi Rendőrkapitányság is keres 9, a csongrádi 10, a kisteleki 5, a hódmezővásárhelyi 15, a makói pedig 5 darabot.

Izgalmasabb azonban a körözési listáknak az a része, amelyikben előkerült holttesteket vagy testrészeket próbálnak beazonosítani. A Szegedi Rendőrkapitányságon tíz ilyen ügy van. A legrégebben egy férfi maradványait találták meg, még 1977-ben. Ő, a maradványok alapján 20–25 éves és 176 centiméter magas lehetett, de a ruházatából csak az alsónadrágjának a gumiszalagos részét találták meg rajta.

Legutóbb pedig 1988 októberében találtak holttestet Szegeden. Akkor egy 30–40 év körüli, nagyjából 75 kilós és 178 centi magas holttestre bukkantak, ami azonban már „előrehaladott bomlásos állapotú” volt. Ennek ellenére azt még megállapították, hogy több fogát is betömték vagy pótolták, és szakálla, de bajusza sem volt.

A körözések kiadásakor mindig megadják annak a rendőrnek a nevét és elérhetőségét, aki az üggyel foglalkozik. Aki tud valamit a tehenekről, a telefonokról vagy a holttestekről, őket keresheti.