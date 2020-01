Hódmezővásárhelynél és Szentesnél is árokba hajtott egy autó

Árokba csúszott egy gépkocsi a Hódmezővásárhely és Földeák közötti úton. A balesethez a hódmezővásárhelyi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet. A helyszínre mentők is érkeztek – tájékoztat a katasztrofavedelem.hu, ahogyan arról is, hogy árokba hajtott és a tetejére borult egy személyautó a 45-ös főút szentesi szakaszán, a 22-es kilométernél. A balesethez a város hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járművet.

