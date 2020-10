Iskolásokat szállító buszba csapódott egy személyautó a mobil járványkórház közelében, egy ember súlyosan megsérült – Galéria

Maroslelén továbbra is sikeresek a pályázatok, segítségükkel színvonalasabbá válnak a szolgáltatások. Most az óvoda épülete került sorra, a fűtésrendszer és a nyílászárók egy része nem felel meg a kor igényeinek. Hamarosan egy hét fős minibölcsődét is építenek a településen.