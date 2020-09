Kanálisban bújt meg az embercsempész Kiszombornál

Kiszombor külterületén a rendőrség munkatársai járőrözés közben egy nyitott ajtókkal leállított, olasz honosságú személyautóra lettek figyelmesek. Mivel a közelben senkit sem találtak, kutatásba kezdtek, melynek során nyolc magát szír állampolgárnak valló férfit tartóztattak fel.

A kanálisban pedig megtalálták azt a szerb férfit, akinek ruházatából előkerült jármű indítókulcsa. Az ellenőrzés adatai alapján gyanú merült fel arra, is, hogy a sofőr mellett még egy személy is részt vett a cselekmény elkövetésében. A további kutatás során a rendőrség a másik gyanúsítottat is elfogta.

Az embercsempészés bűntette miatt letartóztatták a két férfit.