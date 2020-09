Két autó ütközött a Belvárosi-hídnál, bedugult a híd mindkét oldala

A mai kulcsszó a közlekedésben a türelem.

Két autó ütközött a Híd utca 1 szám mellett. A helyszínen félpályán halad a forgalom. A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője kiemelte, hogy a városban most egyébként is nagy a forgalom, és az új hídon is rengeteg az autó, így a közlekedéshez most kifejezetten nagy türelem kell.