Lángolt egy családi ház Deszken, két lakója megsérült

Vasárnap több tűzeset is történt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Szombaton két helyen is jelzett a szén-monoxid-érzékelő Csongrád-Csanád megyében. Először este hat órakor riasztották a szegedi tűzoltókat. Szegeden, a Közép fasor egyik lakásában adta le a vészjelzést a készülék, a vízmelegítő berendezés nem megfelelő műszaki állapota okozta a problémát. Másodszor pedig hajnali három órakor érkezett a lakossági bejelentés, ezúttal Hódmezővásárhelyről. A gázszolgáltató és a katasztrófavédelem szakemberei mindkét esetben feltárták a hiba okát, a jelzőkészülékeknek köszönhetően személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Teljes terjedelmében égett egy hétvégi ház vasárnap délután Szegeden, a Föld utcában. A tűzesethez a szegedi hivatásos tűzoltók három egysége érkezett, három vízsugárral kezdték meg az oltást, a munkálatok közben egy gázpalackot is kivittek a kétszintes épületből. A tűzben a tulajdonos nem sérült meg, a tűz okát a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat szakembere vizsgálja.

Este hét órakor kigyulladt egy deszki, Ősz utcai családi ház is. A szegedi hivatásos tűzoltók öt egysége is a helyszínre érkezett, ekkor már a ház több alsó helyisége is égett, a felső szint és a tetőszerkezet pedig teljes terjedelmében lángolt. A tüzet több vízsugárral fojtották el az egységek, a tűzben mindkét lakó megsérült.

Oltás közben újabb tűzesetről érkezett bejelentés a szegedi főügyeletre, Makón, a Bárány utcában égett egy melléképület. A kazán gyulladt ki, a tüzet a makói hivatásos tűzoltók két vízsugárral fojtották el a tüzet. Személyi sérülés nem történt.