Mindent lopnak a betörők

Több betörés is történt az elmúlt napokban Csongrád-Csanád megyében. Szerencsére a tetteseket időben sikerült elfogni, de ezekből az esetekből is látszik, hogy ha egy tolvaj bejut egy ingatlanba, mindent visz, ami mozdítható.

Ezt ne hagyja ki! Százezres fizetéscsökkentéssel riogatja Dobrev Klára az ápolókat

Egy 27 éves férfi és egy 16 éves fiú döntött úgy múlt vasárnap, hogy bicikliket lop. Be is mentek egy szegedi társasházba, ahová a nyitott garázsajtón keresztül jutottak be. A lépcsőházban két lezáratlan kerékpárt találtak, amiket magukkal is vittek. A tulajdonos másnap reggel vette észre a lopást, akkor szólt a rendőröknek. Ők éppen a helyszínen voltak, amikor szólt nekik a tulajdonos, hogy valaki az egyik lopott biciklivel teker a ház előtt. A rendőrök néhány percen belül elkapták a fiatalabb gyanúsítottat, illetve a jármű új gazdáját, aki nem sokkal korábban vásárolta meg a tolvajoktól.

A férfiakat előállították, és a 16 éves fiú feladta a társát is. Lopás miatt indult eljárás ellenük.

Ambrózfalván pedig egy 20 éves férfi csapott le a közelmúltban.

A helyi férfi hajnalban mászott át egy családi ház kerítésén.

Az udvaron lévő tá­rolóból benzinmotoros fűkaszát vett ki, ezután berúgta az ingatlan bejárati ajtaját, és onnan laptopot, kávégépet és hajnyírógépet vett magához, majd távozott. A ház tulajdonosa csak órákkal később vette észre, hogy mi történt, és akkor hívta a 112-es segélyhívót. A rendőrök ezt a betörőt is gyorsan elkapták, és ahogy a szegedi biciklik, az Ambrózfalváról lopott tárgyak is meglettek.

Ez a két eset csak egy része a nemrég történt megyei betöréseknek, vagy a betörések miatt indult eljárások befejezésének. Pedig az ilyeneket akár el is lehetne kerülni, vagy legalábbis kisebb kárral megúszni.

A rendőrség szerint fontos például, hogy az ingatlan körüli kerítés jó állapotban legyen, és ne legyen alacsonyabb 160 centiméternél.

Az udvari kaput pedig mindig be kell zárni, akkor is, ha éppen otthon van az ember. Célszerű a lakásajtókból is a biztonságosabbakat választani, és persze riasztót szereltetni a lakásba.