Újra megjelentek az úgynevezett unokázós csalók Szegeden is a napokban, de szerencsére vannak idősek, akik már felkészültek, és nem tudják átverni őket.

Ilyen az az asszony is, akit egy ismeretlen hívott fel, és az unokájának mondta magát. A nőnek azonban feltűnt, hogy a telefonáló nem „szögediesen” beszél, azaz nem őzik, pedig az ő unokája nagyon is. Gyorsan le is tette a telefont, és felhívta a lányát, hogy tényleg baj van-e. Persze azonnal kiderült, hogy szerencsére nincs, így ez az átverés nem sikerült.

Egy másik helybéli nő pedig a tévében látta a csalásokról szóló reklámfilmet, és eddig már kétszer zavarta el a telefonálót. Vannak azonban rossz példák is. Egy másik idős nőtől 3 millió forintot csaltak ki azzal, hogy az unokája balesetet okozott az autópályán és fenyegetik, ezért szükség van a nagymama összes spórolt pénzére.

Mostanában egy másik módszerre is volt példa. Ekkor a csalók azt mondják, valamelyik szolgáltatótól jöttek, például órát leolvasni. Amíg az egyikük eltereli az idős ember figyelmét, a társa átkutatja a lakást, és ellopja a pénzt, amit talál.

A harmadik trükkjük a csalóknak pedig az, amikor házalóként kéredzkednek be a lakásba. Egy ilyen páros egy 70 ezer forintos ágynemű­garnitúrát adott el az asszonynak. Ráadásul nem elég, hogy az ágynemű a töredékét sem érte, kihasználva a hölgy korát, 70 helyett 700 ezer forintot vittek magukkal.

A Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság már sokadszor hívta fel a figyelmet arra, hogy ezek a csalások megelőzhetők. Azt írták, hogy mindenképpen ellenőrizni kell, hogy valós-e a hívás, ahogyan azt a már említett asszony tette.

De az is fontos, hogy senki se beszéljen idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeiről, hiszen ezeket az információkat könnyen felhasználhatják. A legfontosabb pedig talán az, hogy soha ne nyissanak ajtót idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt.