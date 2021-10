200 szobás konferencia szálloda és irodapark épülhet Szegeden

A teljes városnegyed megújulhat, ha valóra válnak Bényi Szabolcs Tamás tervei a Szegedi Vadaspark és a Kiserdő által közrefogott 7 hektáros területen. Konferenciaszállodát és irodaparkot építenek, utóbbiban bérlakások is lesznek. Cél, hogy a szegedi egyetemen végzett fiatalokat a városban tartsák.

Ezt ne hagyja ki! Kövekkel, husángokkal ostromolják a magyar határt a migránsok (videó)

200 szobás konferenciaszállodát és irodaparkot tervez létrehozni a Vadaspark – Sancer-tavak – Móravárosi körút – Napfény Bevásárlópark – Laktanya utca által felölelt 7 hektáros területen Bényi Szabolcs Tamás, az FFH Consulting Kft. ügyvezetője. Már a területfejlesztési tanulmányterv is elkészült, azonban az még a koronavírus előtti időszakhoz, 2020 első negyedévéhez volt igazítva, ezért most az irodapiacon és a szállodaiparban kialakult új világpiaci trendeknek megfelelően újragondolják a kivitelezést.

Bényi Szabolcs Tamás a Délmagyarországnak elmondta, a változtatás ellenére az elképzeléseik szerint a terület fő dedikációja továbbra is a szálloda, az iroda, az oktatás és a rekreáció marad, azonban a koronavírus hatására megemelkedett építőipari anyagárak miatt az alternatív építési technikákat is figyelembe veszik. Ezek környezetbarátabbak és olcsóbbak is, ilyen például a gyorsház építés – tette hozzá.

A területen kialakítanak egy konferenciaszállodát, melyben a szobák és a konferenciaterem mellett helyet kap majd egy étterem, egy lobby- és egy wellnessrészleg is, miközben a terület másik felén az irodapark épül meg.

Kiemelte, a megváltozott irodapiac szerint a munkáltatók nem homeoffice-t szeretnének, hanem tágasabb irodákat, éppen ezért a megszokottnál nagyobb irodákat terveznek, így a munkavállalók kellő távolságra tudnak majd elhelyezkedni egymástól. Terv az is, hogy az irodaparkban bérlakásokat is létrehoznak, így a munkáltatók nemcsak állást, hanem otthont is tudnak biztosítani.

Bényi Szabolcs Tamás leszögezte, a cél az, hogy a Szegedi Tudományegyetemen végzett hallgatókat a városban tudják tartani, hiszen véleményük szerint hazánk nagyvárosait csakis a fiatalokkal lehet megújítani, azonban ehhez munka- és lakhatási lehetőséget kell biztosítani számukra.

Jelezte, a város nagyobb munkáltatóinak igényeit is figyelembe veszik a tervek újragondolásakor. Hangsúlyozta, egy városnegyed fejlesztéséről van szó, jelenleg Szegednek ez az egyetlen egybefüggő, nagy méretű fejlesztési területe. Az ügyvezető szerint a területnek előnye a zöld infrastruktúrába való bekapcsolódása is, hiszen közvetlenül mellette van az ország egyik legnagyobb, 45 hektáros vadasparkja, valamint a másik oldalán található a 15 hektáros kiserdő.

Megjegyezte, a szakértői vélemények szerint a beruházás 50 milliárd forint feletti összegbe kerül majd. Ha elkészültek az új tervek, akkor lapunknak ismét beszámol majd a fejleményekről.

Egyébként ez az a terület, ahová tavasszal átköltözött volna a Cserepes sori piac. Az ügyvezető elárulta, nem őt keresték meg azzal, hogy odaköltözhessen a vásár, hanem ő ajánlotta fel a lehetőséget, hogy ideiglenesen áttelepüljenek oda az árusok és a vásárlók, amíg a terület üresen áll, hiszen ez a közérdeket szolgálta volna.