335 millióból bővítik a Gemmát

Pluszemeletet és egy tornatermet is kap a Gemma-iskola, amelynek Bakay Nándor utcai telephelyét 335 millió forintból bővítik ki. A munkálatok már elkezdődtek, a férőhelybővítés ellenére azonban a következő tanévet még a mostani létszámmal kezdik majd meg.

Még 2017-ben nyert egy pályázaton a Gemma Központ, hogy bővíthesse Bakay Nándor ut­­cai épületét, a drágulások miatti költségvetés-módosítások, valamint az ügyintézés és a közbeszerzés elhúzódása miatt most tudták elkezdeni az építkezést. Összesen 335 millió forintot fordítanak a fogyatékossággal élő gyermekek intézményére, ahol 6 csoportszobás fejlesztő iskolát, valamint egy tornatermet alakítanak ki.

– Az ebédlőt már elbontották, annak a helyére épül egy kétszáz négyzetméteres tornaterem – mesélte Péntek Imréné, a Gemma Központ igazgatója. – A mindennapos mozgásfej­lesztéshez számunkra ez nagyon jó lesz, de azt tervezzük, hogy alapítunk egy sportegyesületet is, hogy népszerűsítsük a fogyatékkal élők sportjait. Így délutánonként és hétvégenként is ki tudjuk használni a létesítményt – tette hozzá.

Mivel a tornaterem belmagassága nagyobb, mint a csoportszobáké, az az első szintig ér majd. A második szint így ér­­telemszerűen szintén kap egy kétszáz négyzetméteres bővítményt, hogy egy hosszúságba kerüljenek. Mindezek mellé pedig egy új szint is kerül a teljes épületre, amely összesen 750 négyzetméteres lesz. Az így immár háromemeletessé váló iskola pedig nyeregtetővel lesz befedve, mivel az eddigi lapostető folyamatosan beázott, így ezt a megoldást nem akarták. Épül egy új lépcsőház is, amelyben étellift is helyet kap, hogy a gyerekeknek az immár az oktatás szintjén kialakításra kerülő étterembe fel tudják küldeni az ebédet.

Jelenleg a csoportszobákban esznek a gemmás fiatalok, mivel azonban a koronavírus-helyzet is indokolja, hogy ne gyűljenek össze sokan egy helyen, ez nem okoz problémát az intézmény működésé­ben. Ahogyan az építkezés sem, hiszen a második szint jelenleg teljesen üres, az eddig ott tanuló fiatalokat ugyanis átköltöztették az iskola új te­lephelyére, az egykori Hansági épületébe. A tanév tehát zavartalanul folytatódhat a munkálatok ellenére is.

Péntek Norbert építésvezető elmondta, a munkát három hete kezdték meg, a tornaterem el­bontása után most a tető szigetelése zajlik. – Jövő nyár végéig kell elkészülnünk mindennel. Eddig ideális volt az időjárás, bízunk benne, hogy a téli fa­gyok sem hátráltatják majd sokáig a munkát – tette hozzá.

Mivel az építkezések esetében sosem lehet biztos, hogy az valóban elkészül határidőre, a Gemma Központ következő tanévét annak ellenére sem tervezik a jelenleginél nagyobb létszámmal, hogy elvileg szeptemberre kibővül az épület, és az oktatótér közel ezer négyzetméterrel lesz nagyobb. Az intézményben jelenleg két te­lephelyen 121 ellátottról gondoskodnak, arról később születik döntés, mikortól vesznek fel új jelentkezőket.