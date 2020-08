Egyszerre lesz meleg és felhős idő

Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.

Folytatódik a napos, gomolyfelhős, meleg idő. Eleinte elvétve, délután már szórványosan fordul elő zápor, zivatar. Az északkeleti szél megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.– írja a Köpönyeg.hu.

Névnapok

Zsuzsanna, Tiborc

Ezen a napon történt

Kr. e. 3114 – A maja időszámítás kezdete.

Kr. e. 480 – A Xerxész vezette perzsák legyőzik a Leonidász vezette spártaiakat a thermopülai csatában.

1804 – Ausztria örökös császársággá alakul, Osztrák Császárság néven. Ferenc főherceg e napon I. Ferenc néven felveszi az „Ausztria örökletes császára” címet is, addigi címei mellé (II. Ferenc néven német-római császár és cseh király, I. Ferenc néven magyar király is). A Habsburg Birodalomra ettől kezdve használják hivatalosan is az Ausztria, vagy Osztrák Császárság elnevezést.

1849 – Lemond Kossuth Lajos, Magyarország kormányzója, és átadja a teljhatalmat Görgei Artúrnak.

1877 – Asaph Hall felfedezi a Mars két holdját; Phobosnak és Deimosnak nevezi el őket.

1914 – Franciaország hadat üzen az Osztrák–Magyar Monarchiának.

1920 – A Lett Köztársaság függetlenségének elismerése.

1937 – Szovjetunióban kiadják az NKVD 00485-ös parancsát „a Lengyel Katonai Szervezet kémhálózatának teljes likvidálására”, amely elindította a totális sztálini terrort és az etnikai alapú tömeggyilkosságokat.

1962 – Föld körüli pályára bocsátották a szovjet Vosztok–3 űrhajót, mely páros űrrepülést hajtott végre a másnap föld körüli pályára bocsátott Vosztok-4-gyel.

1966 – John Lennon nyilvánosan bocsánatot kér azon kijelentése miatt, miszerint a The Beatles népszerűbb, mint Jézus.

1977 – Az Egyesült Államok és Panama megállapodik abban, hogy 2000-ben Panama átveszi a Panama-csatornát.

1999 – Teljes napfogyatkozás Európában, hazánkban is.

2000 – Hazahozzák Oroszországból az utolsó magyar hadifoglyot, Toma Andrást.