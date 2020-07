A bátrak görkori tábora Vásárhelyen – Galéria

A leggyorsabb, gyakorlott görkorcsolyás gyerekek rövid távon akár a 30-40 kilométer per órás sebességet is elérik. De a görkori táborban ott gurultak a teljesen kezdők is, akik ösztönös mozgásukkal egyből megmutatták tehetségüket.

A laikus elsőre annyi különbséget lát a nagy csapatban guruló gyerekeket között, hogy vannak az ügyesebbek, elszántabbak és a kicsit bátortalanabb, az élbolytól leszakadók. A mellettem álló edző viszont már mutatja is, melyikük ösztönösen jó mozgása sejteti tehetségét. Pedig vannak, akik most először jöttek pályára, profi felszerelés nélkül. Ők fél év intenzív gyakorlással akár már versenyeken indulhatnak. Egyikük például egy éve az All U Need SE tagja, és a legutóbbi Tatabányán megrendezett bajnokságon már harmadikként végzett korosztályában. A vásárhelyi Bessenyei Ferenc Művelődési Központ görkori és ugrókötél táborát vezető Pup Olivér azt vallja, a különféle mozgástípusok erősítik egyesülete fiatal versenyzőit, a tánc például a mozgáskoordinációt segíti. Arról nem beszélve, hogy ezzel nem csak a pályán magabiztosabbak. De pusztán a tehetségétől még senki nem bajnok, egy kevésbé ígéretes de kitartóan szorgalmas gyerek is messzire juthat – mondja. A tizenegy éves Tunyogi Noel öt éve jár edzésekre. A téli jégkorcsolyát nyaranta felváltja a görkori. Úgy mondja, a kettő sokban hasonlít, csak az egyikkel csúsznak a másikkal gurulnak. A 12 éves Gál Emma pedig egy éve gyakorol, mégis egyből harmadik helyezettként végzett a tatabányai országos versenyen. A hét éves Tamara egyelőre édesanyjával tanul görkorizni, legtöbbször a vásárhelyi kőfal mellett. Az All U Need SE fiatal gyorsasági görkorcsolyázói legutóbb tizenegy érmet nyertek a tatabányai országos Turul Kupán. A kisebbek 200 és 800 méteren, a nagyobbak 300 és 1000 méteren indultak. Aranyérmet szerzett Taba Noémi, Tóth Vivien, Juhász Ádám, illetve váltóban a Juhász Ádám, Tunyogi Noel, Bakos Bence alkotta csapat.