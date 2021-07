A bizalom és összetartás az Ágota-tábor legfőbb értéke – Fotók

Színes programokkal folytatódott a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekek tábora, ahol ötszázan vesznek rész. Új barátságok szövődtek Doboz-Szanazugon, ahol számtalan élmény várta többek között a Csongrád-Csanád megyei gyerekeket is.

– Két évvel ezelőtt hívtak először táborba, nem akartam jönni, aztán mégis rábeszélt Anna néni, a nevelőszülőm. Most örülök, hogy itt vagyok, új barátokat is szereztem. Minden este beszélgetek a csoportvezetőmmel, elmesélem neki a napom. Igénylem ezeket az alkalmakat, mert nehezen bízom meg az emberekben – mondta a 17 éves Bence.

A szegedi fiúhoz közel álló szakemberek szerint Bence visszahúzódó személyiség, ennek ellenére a táborban szerzett élményeit örömmel mesélte. Legjobban a strandolást és a habpartit élvezte, de büszke a Toldi-versenyen elért eredményére is.

– A tábor egyik fontos programja a Toldi-verseny, amelyen ugyan erejüket mérik össze a gyerekek, ám azt is megtapasztalhatják, hogy kitartásra is szükségük van ezekhez a feladatokhoz – magyarázta Kothencz János, az ÁGOTA Alapítvány alapítója. Hozzátette, az idei a Szent Erzsébet Gyógyító táborok részeként valósul meg, a rendezvény terapeutikus jellege a kezdetek óta adott, ám az élményprogramok is a tábor részét képezik.

A csongrádi Bereczki Anikó háromszor volt gyerekként Ágota-táborban. Két éve viszont már önkéntesként segíti sorstársait.

– Legnagyobb élményem segítőként a szépségverseny volt. Én is indultam szépségver­senyen itt, akkor felmentem a színpadra, mosolyogtam, majd lejöttem, ennyi volt a dolgom. Most viszont látom a gyerekek arcát, együtt izgulok velük. Amikor megtapsolom, elönti őket a boldogság, ez teljesen más élmény – magyarázta a nevelőszülőknél felnőtt lány. Hozzátette, reméli, példát tud mutatni sorstársainak.

Az Ágota Szépe választáson a színpadra lépő gyerekek mindegyike gyönyörűnek érezhette magát, miközben lelkes tömeg ünnepelte őket.

– A fiatalok közül sokaknak nehézséget okoz saját értékeik felismerése és megmutatása, de az est mottója, miszerint „a valódi szépség belülről fakad” mindannyiuk számára hatalmas megerősítést jelent – fogalmazott Kothencz János.

Az önfeledt szórakozás, a strandolás sem maradhatott ki ebben az évben a tábor programjából, idén is volt habparti és Nyári Mikulás, aki ugyan rövidnadrágban érkezett, ám ahogy decemberi kollégája, ő is édességet hozott a táborozóknak, akik örömmel gyűjtötték be a cukorkákat, csokikat.

A sportbajnokságok is állandóságot jelentenek az Ágota-táborokban. A foci-, asztalitenisz- és csocsóbajnokság minden gyereket megmozgatott. Szilágyi Menyhért a csanádpalotai lakásotthonból érkezett Doboz-Szanazugra, neki a foci az élete, a makói utánpótlás gárdájában rúgja a bőrt.

– Sajnos csak hatodikok lettünk, és bár én rúgtam a legtöbb gólt a csapatomban, szomorú vagyok picit. Szeretnék jövőre is jönni, akkor majd sikerülhet nyernünk – mondta a 14 éves fiú, akinek ez a negyedik tábora.

Csütörtökön Veres Zoltán felgyői kecskepásztor volt a tábor vendége. Zoltán kétféle sajttal és háromféle ivójoghurttal vendégelte meg a gyerekeket, 240 liter joghurtot hozott el az Ágota-táborba: epres, banános és málnás ízben. A kóstolás utáni tapsviharból kiderült: az epres ízlett a legjobban nekik.

– A gyerekek az elmúlt napokban az élményprogramokon keresztül megtapasztalhatták, hogy érdemeiktől függetlenül szerethetőek. Az a célunk, hogy olyan élményeket nyújtsunk, amelyekkel a fiatalok több önbecsülésre tehetnek szert – összegzett Kothencz János.