A horgászhelyeken is sok a szemét – Fotók

Majdnem 20 zsák szemét gyűlt össze a horgászhelyeken, valamint a Holt-Tiszát és a Terehalmi utat összekötő szakaszon, pedig szemetes helyen a szabály szerint tilos horgászni. A hulladékot környékbeliek szedték össze, de van még mit tenni.

Major Árpád és Ujvári Anikó nem csak siránkoznak. 2020. február 23-án nekifogtak, és összeszedték a Fehérparti átjáró útja mel­lé kidobált szégyen- és fertőkupacokat – állított jó példát a Kultúrkubikos Facebook-oldal a szegediek elé. „A mai napon összeszedtük az illegálisan lerakott hulladék egy részét (sajnos van még) a horgászhelyeken és a Holt-Tiszát–Terehalmi utat összek­­­­ötő szakaszon. (…) Megkértem a képviselő urat, hogy segítsen ez ügyben. Ezenfelül tájékoztatni fogom a horgász­egyesületet is, hogy olyannak ad­­janak horgászengedélyt, aki tiszteli a természetet” – posztolta Major Árpád február 23-án a Szentmihályon élők közössége oldalra, fotókkal.

Szemetes helyen horgászni tilos

Tompaszigeten, a Szúnyog utcában laknak. Sokat járják a kör­nyé­ket, és nagyon elegük lett már az állapotokból. A posztja alatt több kommentelő helyeselt. Jelezte más is, hogy olykor összeszedi az otthagyott flakonokat.

– Majdnem húszzsáknyi hulladékot gyűjtöttünk össze ketten – összegzett Major Árpád, pedig a jelenleg hatályos szabályozás szerint szemetes helyen horgászni tilos. Ez nemcsak azt jelenti, hogy nem szabad otthagyni, ami feleslegessé vált, hanem azt is, hogy alkalomadtán mi takarítunk mások után. Akit azon kapnak, hogy szemetes helyen horgászik, annak az engedélyét is bevonhatják – a terület a Herman Ottó Horgász­egyesülethez tartozik.

150 méterre van a lerakó

Ujvári Árpádék találtak az út mentén kidobva zsákszámra háztartási hulladékot is. Benne iratokat, amelyek alapján egy Szeged környéki településről származik a szemét. 150 méterre van a helyszíntől a hulladéklerakó. Az Erdőmentők a most összegyűjtött zsákokat elszállították.

A következő akcióra segítséget ígért a terület önkormányzati képviselője is, egyeztetés után konténert hozat az önkéntesek összegyűjtötte hulladéknak.

Szemétszedő túra

Március 28-ára szerveződik egy szemétszedő séta: 9 órától a szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház Gyalogolni jó… programja keretében lesz lehetőség szemétszedésre a túra út­­vonalán. Szemeteszsákot, gumikesztyűt biztosítanak a szervezők.

Szabálysértésből bűncselekmény

Július elsejétől lép életbe a kormány klímavédelmi akciótervé­nek első pontja, ami szerint megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását, és na­­gyobb erővel lépnek fel a szemetelők ellen. A tervek szerint a jövőben az illegális hulladék lerakása nem szabálysértés, ha­­nem bűncselekmény lesz.