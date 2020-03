A járvány okozta gazdasági következményeket térképezték fel

Csökkentették a műszakszámot, védőfelszereléseket kaptak a dolgozók és megszüntették a túlórát, hogy senki ne legyen bent többet a munkahelyén, mint amennyit muszáj. Az embereket védik az ipari cégek új intézkedései, derült ki a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gyors helyzetfelméréséből.

A megyében működő jelentősebb ipari cégeknél készített gyors helyzetfelmérést a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A gazdasági önkormányzat mindezzel a koronavírus-járvány okozta gazdasági következményeket igyekezett feltérképezni. Az eredmények alapján olyan javaslatok készülnek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, amelyeket a Kormány felé továbbítva segíthetik a járvány miatti visszaesés gazdasági következményeit. A felmérésben egyebek mellett kiadáscsökkentésről, a már bevezetett intézkedésekről, a tervezett beruházások elmaradásáról kérdezték a megszólított vállalkozásokat.

A megkérdezett vállalkozások kiemelték, hogy az ellátási láncok zavartalan működésének biztosítása európai szinten létszükséglet, emiatt mindenképpen megoldandó feladat az áruszállítmányok határokon való gyors átjutása. Továbbá fontos az is, hogy ne álljanak le az állami beruházások. Megjegyezték azt is, hogy az cégek egymásra vannak utalva, egy-egy piaci szereplő kiesése az egész folyamatot megállíthatja. Ezen túl a munkavállalók munkába járásának lehetővé tétele, tömegközlekedés fenntartása kiemelt kérdés.

A megyei helyzetkép alapján elmondható, hogy több ipari cégnél a közvetlenül a termeléshez szükséges anyagon, árun kívül mindenféle beszerzést leállítottak, a rezsiben komoly szigorítások történtek, az egyéni védőfelszereléseken kívül minden területen csökkentést rendeltek el. Szinte mindenhol megszüntették a túlórákat, csökkentették a műszakszámot.

Ezek alól csak azok a stratégiai cégek kivételek, ahol a termelést a kieső munkaerő ellenére fenn kell tartani. Ezek jellemzően élelmiszeripari és vegyipari vállalatok. A megkérdezett vállalkozások elmondása szerint tovább nehezíti a helyzetet, hogy sok munkavállaló a Vajdaságból ingázik Csongrád megyébe. A munkáltatók ezért azt szeretnék, ha az országhatárok lezárása ellenére lehetővé válna a szerb- magyar határon történő ingázást.

Vendéglátóipari, kereskedelmi cégeket igen érzékenyen érinti a visszaesés. A szektorban létszámleépítést hajtottak végre, a legtöbb munkavállalót elbocsátották. A kiadásokat emellett a más cégektől igénybe vett szolgáltatások csökkentésével érik el, ami a szolgáltatóknál eredményez bevételcsökkenést, kevesebb megrendelést.

A megszólított építőipari vállalkozók további kockázatokat vetettek fel. Egyrészt szerintük az építkezések leállása fenyeget nagy veszéllyel. Emellett kockázatos helyzetet eredményezhetne, ha az anyagellátásban komoly hiány lépne fel. A megkeresett cégek szerint kiemelt kérdés, hogy a kormányzat olyan jogszabályokat alkosson, melyek alapján a víruskrízis miatti közbeszerzéseknél jelentkező szállítási késedelmek kötbér mentesen és egységes gyakorlat alapján rendezhetőek legyenek.

A vállalkozások ugyanakkor a már bevezetett intézkedésekről is kifejtették véleményüket: a hitelmoratóriumot jó intézkedésnek tartják, sok cég viszont ennek ellenére is kénytelen volt a beruházásait elhalasztani. A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a veszélyhelyzet bevezetése óta folyamatosan azon dolgozik, hogy részletes képet kapjon a megye vállalkozásainak helyzetéről, várakozásairól. Emellett folyamatosan javaslatokat gyűjt és továbbít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve a Kormány felé. A napokban végzett munka eredménye az a javaslatcsomag is, ami szintén a vállalkozások működésének segítését célozza. A kamara a vállalkozásokkal való kapcsolattartás mellett az önkormányzatok felé is nyitva igyekszik segíteni mindezt.