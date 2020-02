A juhászcsaládok kultúráját tárja elénk fotóival Nagy Gábor

Rokonok címmel nyílt tárlata csütörtökön a TIK Caféban Nagy Gábor néprajzkutató és népzenésznek a MÁSkép(p) című tárlatsorozat részeként.

Nagy Gábort zenészként és kutatóként is kiemelten érdekli a Dél-Alföld pásztorkultúrája, pásztorzenéje és a pásztorviselete. Éppen ezért a most kiállított fekete-fehér képein is ezeket mutatja be a nagyérdeműnek. A tárlatot Dömötör Mihály fotóművész nyitotta meg, aki kiemelte, az ősi hagyomány úgy tartotta, hogy mindenki négy tehetséggel születik, azonban manapság örülhet az, akinek egyet sikerül jól kiművelnie. Hozzátette, az az igazán szerencsés ember, aki mind a négyet sikeresen kiműveli, ilyen ember Nagy Gábor is, aki népzenész, fafaragó, tudományos kutató és fotográfus. Nagy Gábor egyik alkotását az SZTE-BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszéknek adományozta.