A Kinizsi szájmaszkot varratott a dolgozóinak

Nincs leállás a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt.-nél. Dolgoznak a szántóföldeken, az állatok sem maradhatnak ellátatlanul. A cég szájmaszkokat varratott a dolgozóknak. A maszkokból a szentesi kórháznak is juttatnak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti kalácsreceptek

– Néhány nap múlva kezdjük a kalászosok gyomirtózását. Utána cukorrépát és lucernát vetünk. Minden hétnek megvan az aktuális feladata – mondta Farkasné Márton Katalin, a fábiánsebestyéni Kinizsi 2000 Zrt. vezérigazgatója. A cégnél a munkagépek karbantartása is folyamatos, hogy a következő munkafolyamatokra készen álljanak. A kukorica és a hibrid kukorica vetése másfél hónapig tart majd.

Meglepően magas a tejhozam

A Kinizsi állattenyésztéssel is foglalkozik. A tehenészeti telepen is a szokott rendben zajlik a munka.

– A tejhozamunk meglepően magas. Ennyi még soha nem volt, több mint 26 ezer kiló naponta. Egy magyar vállalattal állunk szerződésben. Ez a cégünk szerencséje. Olaszország volt az egyik legnagyobb felvásárló, de ott most teljesen lecsökkent a tejtermékek gyártása. Nagy bajban vannak azok a termelők, akik külföldre szállítanak. A tejnél óriási probléma, ha sokáig kell a határon állni – emelte ki a vezérigazgató.

A kórház is kap a maszkokból

A Kinizsi 2000 Zrt. szájmaszkot varrat a dolgozóinak, aminek kiosztását tegnap kezdték el, elsősorban azoknak, akik sok helyszínen megfordulnak, például a takarítóknak, a tejátadóknak és a fejősöknek. Az összes többi dolgozó is kap maszkot, aki igényli. A maszkokból a szentesi kórháznak is juttatnak.

– Számos óvintézkedést is bevezettünk. A kilincseket rendszeresen fertőtlenítjük, szét­ültettük az irodai dolgozókat, a munkamegbeszéléseket ritkítjuk. Több vészforgatókönyvet is készítettünk. Egyelőre szabadságot nem adunk ki, mert bármikor szükség lehet rá a nehezebb időszakokban is. Nehéz előre látni. Az általunk használt anyagokból készletezni kell, hogy biztosan tudjuk szállítani a tejet, mosni a kádakat, fertőtleníteni a tehenek helyét. De a legbanálisabb dolgon is megcsúszhat ez az év. Sajnos, a növényvédő szerek egy része sincs még bent az országban… – összegezte a helyzetet Farkasné Márton Katalin.