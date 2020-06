A koronglövészet elitjét hoznák a Felgyő melletti tölgyerdőbe

Új funkciót talált az eddig kihasználatlan erdős területnek a felgyői önkormányzat: ott épített ki profi koronglövészeknek pályát egy vállalkozó. Az új pályának hamar híre ment a sportág berkein belül, pár éven belül Európa- és világbajnokságot is rendeznének a falu melletti erdőben.

Kétéves előkészítés és tervezés után készült el a Jerring korongvadászlőtér a Felgyő melletti erdőben. A csaknem 17 hektáron elterülő pályát úgy alakították ki, hogy nemzetközi versenyek lebonyolítására is alkalmas legyen.

– Egyedülálló helyszín az alföldi tölgyerdő, a lövészethez alkalmas a mikroklíma, így nyáron is kényelmesen lehet használni a pályát. Ezen kívül Magyarországon sok az épített lőtér, ennek a pályának pedig a természetközelisége adja az egyediségét. A természetre egyébként is vigyázunk, csak lebomló korongokra lőnek a vendégek – magyarázta a lőtér tulajdonosa, Jéri Tamás, aki maga is Európa- és világbajnok koronglövő.

A korongvadászlőtér jelenleg félkész állapotban van, a klubház is készülőben, teljesen szeptember-októberre fognak elkészülni a munkálatokkal. Eddig tizennégy pályát állítottak fel, de legalább még ennyit szeretnének. Túl vannak a pályaavató versenyen, a jól sikerült rendezvény gyorsan elterjesztette a lőtér jó hírét a sportágon belül, így hétköznaponként is gyakoriak a vendégek a Jerringen. Mint Jéri Tamás elmondta, a lőtéren nem csak kikapcsolódni lehet, de szakmai műhelyként is funkcionál majd. Most végzi Angliában a lőoktatói képzést, így tanítványaival a felgyői pályán dolgozik majd. Céljai között szerepel az is, hogy nemzetközi versenyeknek is otthont adjon a lőtér, Európa- és világbajnokságot is rendezne a pályán.

Horváth Lajos polgármester azt mondta, egy ilyen beruházás növeli a turisztikai vonzerejüket is, ezért zajlik egy szálláshelyfejlesztés is Öreg Felgyőn.

– Az önkormányzat biztosította a lehetőséget, a terület adott volt. Egy kistelepülésnek nem sok lehetősége van az idegenforgalom területén, de már az is elég, ha egy ilyen pálya Felgyő hírét viszi a világban – összegzett lapunknak a polgármester.