A kultúra napján igazán jó csongrádinak lenni

Rendhagyó módon a Csongrád Galériában rendezte a magyar kultúra napi ünnepségét a város, a különleges apropót az idén negyvenöt éves Művésztelepen készült alkotásokból álló kiállítás megnyitója adta. Az ünnepség kezdetén Varga Nándor versmondó a Himnusz elszavalásával teremtette meg a hangulatot, majd Bedő Tamás polgármester köszöntötte az egybegyűlteket.

– Nagyon gazdag kultúrával rendelkezünk, így bár nem piros betűs nap a naptárban, mégis ünnep számunkra ez a nap – fogalmazott a polgármester, aki kiemelte, a város életében különleges ez az év, hiszen a negyvenöt éves alapított Művésztelep mellett harminc éves a Plein Air, húsz éves a Bronz Szimpózium, ötven éves a Faludy György Irodalmi Műhely, illetve fennállása negyvenötödik évét ünnepelte az Alföld Néptáncegyüttes.

– Kevés ennyi értékkel bíró város van az országban, de akár Kelet-Európában is. A legfőbb feladatunk, hogy ezt a kulturális sokszínűséget minél tovább megőrizzük, és ha lehet, tovább fejlesszük. Örülök, hogy magyar vagyok és hogy ilyen kulturális kincsünk van, nemcsak az országnak, de Csongrádnak is – zárta szavait Bedő Tamás.

Az ünnepség részeként adták át a Kultúra Mecénása díjat is, amit város kulturális, művészeti életét kiemelkedően támogatók személyeknek ítélhetnek oda, az elismerést idén Kecskés László kapta. Kecskés László a Csongrád Város Képzőművészetéért Alapítvány kuratóriumi elnöke, aki évtizedek óta aktív tagja és támogatója Csongrád kulturális életének, ezen belül is a Csongrádi Alkotóháznak, anyagi és szellemi vonatkozásban egyaránt. A díjat távollétében felesége, Kecskés Lászlóné Pozsár Mária vette át. A Magyar Kultúra Napján adták át a polgármesteri elismeréseket is a kulturális ágazat dolgozóinak, ezt idén Némethné Lőrincz Mária, a Csemegi Károly Könyvtár könyvtárosa és Forgács Tünde, a Művelődési Központ munkatársa vehette át, majd Nagy Imre művészettörténész nyitotta meg a jubileumi kiállítást, ami február 29-ig látogatható a Csongrád Galériában.

A jubileumi tárlat február végéig tekinthető meg.