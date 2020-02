A legtöbben már felhasználták a rezsiutalványt – májusig még érvényes

Ősszel az áram, míg januárban a gázszámlát rendezték sokan a kormánytól kapott rezsiutalvánnyal. Továbbra is vannak, akik még nem használták fel, ők május végéig tehetik ezt meg.

Eddig több mint 6,5 millió rezsiutalványt váltottak be a nyugdíjasok 19,5 milliárd forint feletti értékben. Az utalványok felhasználása a szeptemberi kézbesítést követő hónapban volt a legaktívabb, az egy napon felhasznált legtöbb utalvány október 11-én volt, amikor országszerte mintegy 189 ezer darab rezsiutalványt váltottak be a postákon a nyugdíjasok – adta hírül a Magyar Posta Zrt.

Több mint nyolcvan százalékát tehát már felhasználták az érintettek, így januárban már csak kisebb mértékben emelkedett a felhasználási arány, illetve februárban is már jóval kevesebben rendezték ezzel számláikat. Szegeden, a Széchényi téri postán mi is próbáltunk olyan személlyel beszélni, aki épp akkor váltja be utalványát, de nem találkoztunk ilyennel, Szegeden is sokan még ősszel vagy ünnepek előtt éltek a lehetőséggel.

A társaságtól megtudtuk, havi eloszlásban a legtöbben 4-e és 11-e között fizették ki az áram és a gáz felhasználásról szóló csekkeket az utalvánnyal, hiszen a csekkek befizetési határideje általában erre az időszakra esik. A tapasztalatik szerint az őszi hónapokban több áramszámlát fizettek ki a rezsiutalvánnyal, mint gázszámlát, és ez az arány januárra fordult meg. Az eltérés azonban minimális.

A posta adatai szerint még több százezer utalványt nem használtak fel a nyugdíjasok, a téli gáz- és áramszámla pedig minden bizonnyal magasabb értéket mutat, hiszen ilyenkor megnő a fogyasztás. Eredetileg március végéig használhatták volna fel a rezsiutalványokat, azonban a legfrissebb kormányrendelet szerint május 31-ig lehet beváltani azokat. Ennek megfelelően a postákon is május végéig lehetséges a csekkek kifizetése ezekkel az utalványokkal.