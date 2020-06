A Marson bányásznának vasat a zsombói diákok

Hét csapat indult a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskolából egy csillagászati diákvetélkedőn, amelyen végül országos ötödikek lettek.

– Még télen kezdtünk el készülni a versenyre, akkor zajlottak a levelezős fordulók. Nulladik órára jártunk be reggel hétre és volt amikor még este 11-kor is rajzoltam a csillagképeket. Végül még a tablónk is csillagászati témájú lett, én találtam ki, hogy bolygók és galaxisok díszítsék – mesélte a zsombói Szent Imre Katolikus Általános Iskola végzős diákja, Korsós Jázmin, aki társaival – Fábián Polett-tel és Mangó Málnával – ötödik helyezést ért el a Kulin György Csillagászati Diákvetélkedőn.

Az országban 35 csapat indult, az iskolából hét. Jázminék csapata, a Nasa Stars 005 az űrkutatás témakörű versenyen arról készített tervet, hogy melyik bolygón és mit bányásznának és azt hogyan kiviteleznék 2050-ben.

– Mi a Marson szerettünk volna vasat kitermelni. 2500-ra ennek a továbbfejlesztett változatát kellett megtervezni. Itt azt találtuk ki, hogy a zsombói piacon találkoztunk egy nénivel, aki marsi tojásköveket árult – mesélt a verseny részleteiről. A csapat tagjai közül csak Jázminnal tudtunk beszélni, a többiek és felkészítőtanáruk, Tóth Andrea már nyaralnak.

Jázmin elmesélte, kiskorában nővérével gyakran feküdtek kint az esti égbolt alatt, nézegették a csillagokat, de csak most merült bele jobban a csillagászatba a versenyfelkészülés ideje alatt.

A diákokat az internetes fordulók során az a Tóth Andrea készítette fel, akiről korábban megírtuk, hogy az év iskolai dolgozója lett. A fizika–kémia és természetismeret szakos tanár 1991 óta tanít az iskolában és nagyrészt az ő érdeme, hogy Zsombón – szemben más iskolákkal – nem szokás utálni a fizikát és a kémiát.

A döntőben külön megemlítették, hogy a tanárnő az országban egyedülálló módon rajtuk kívül még hat csapatot készített fel, amit a szervezők külön jutalmakkal és oklevelekkel értékeltek.