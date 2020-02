A parasportolók mindennapjaival ismerkedhettek a diákok – Fotók

Holnap ünnepeljük a Parasport napját, ennek alkalmából Lélekmozgató címmel szervezetek érzékenyítő rendezvényt a Móravárosi szakközépiskolában pénteken. Az intézmény 400 tanulója ismerkedhetett meg a fogyatékkal élők mindennapjaival, sportolási formáival.

-Sokkal nehezebb szájjal festeni, koncentrálni kell nagyon, több helyen kimentem a vonalból. Tetszés szerint csináltam, örülök, hogy kipróbáltam ezt – mondta Simon Levente 9. osztályos tanuló a Lélekmozgató parasportnap egyik állomásán. A Szegedi SZC Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában „Lélekmozgató” címmel először szerveztek érzékenyítő napot, ahol 15 osztály majd 400 tanulóját mozgatták meg, itt több helyszínen ismerkedhettek meg a diákok a fogyatékkal élők mindennapjaival.

Három éve ünnepeljük a parasportolókat

A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018 óta, idén harmadik alkalommal rendezik meg a Magyar Parasport Napját február 22-én. A Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége a parasportok és a parasportolók megünneplésére készülve ismét együttműködésre, megemlékezésre hívta az ország összes köznevelési intézményét.

– A parasport ünneplése mellett, nem titkolt célunk, a tanulók érzékenyítése. Ennek érdekében több olyan szervezet is ellátogatott hozzánk, akik fogyatékkel élő embereket képviselnek – mondta az intézmény igazgatója Feketű Béla. Az igazgatótól azt is megtudtuk, hallássérült diákok most is járnak iskolájukba, korábban volt mozgássérült fiataljuk is, sőt a Biacsi ikrek, Ilona és Bernadett paralimpiai futók is itt tanultak. Ők a Lélekmozgató nap eseményen is részt vettek, sőt a Magyar Parasport Napjához kapcsolódóan a héten az intézmény tanulói több híres szegedi parasportolót is meglátogattak edzéseiken, köztük a Biacsi ikreket és Varga Katalin parakajakost.

Jelnyelven is „beszéltek”

A megnyitón a Klúg Péter Óvoda Általános Iskola, Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon Gondolatjel jelelő kórus két ismert dalt jelelt le. Az intézmény szegedi tagintézményének vezetője, Kiss Antal elmondta, azért lényeges, hogy bemutatkozzanak diákjaik, mert ők is ugyanolyanok mint egészséges társaik. – Fontos hogy megtapasztalják a Móra diákjai, hogy nagyothalló társaikkal is lehet kommunikálni, sportolni, ugyanúgy mint más diákokkal. Attól hogy fogyatékkal élnek, ők is ugyanolyanok, mint egészséges társaik. Diákjaink röplabdáznak majd a móravárosi intézmény diákjaival, akikkel ismerkedhetnek is, pici nyitottsággal, szájra olvasással remekül lehet velük kommunikálni – magyarázta Kiss Antal.

Mindig küzdenek

Feketű Béla elmondta, nagyon fontos tapasztalás ez diákjaiknak, hogy sérülten, fogyatékkal élve is lehet sportolni. Így pénteken kipróbálhatták a kerekesszékkes akadálypályát, és az egyik ismert parasportot a bocsát. Kószó Szilvia 11. osztályos tanuló elmondta csodálattal nézte a Gondolatjel kórus előadását. – Majdnem sírva fakadtam, ahogy néztem őket, mi egészséges emberek mindent feladunk, ők pedig küzdenek és nem adják fel – fejtette ki a diáklány.