A szegedi zsidó népiskoláról írt kötetet Berta Tibor

Két évnyi kutatómunka gyümölcse A szegedi zsidó elemi népiskola története (1844-1948) és tanítói életrajzok című könyve, amit hétfőn mutattak be a levéltárban.

Ismét tollat ragadott Berta Tibor, a Magyar Nemzeti Levéltár Csongrád Megyei Levéltárának egykori igazgatóhelyettese és tudományos főnunkatársa, aki ezúttal a szegedi zsidó iskola történetét elevenítette meg.

– 1885-ig nagyjából ismert volt az iskola története, ezt követően viszont senki sem foglalkozott vele. Ezért döntöttem úgy, hogy az államosításig megírom a történetet. Ez országos szinten is feltáratlan téma, kevés ilyen monográfiaszerűség született erről a területről, mint amit most megírtam. Részben a szegedi zsidó hitközség irat- és levéltárának anyagából dolgoztam, átnéztem a sajtóanyagokat, valamint az Országos Széchényi Könyvtárban is kutattam. A fellelhető források 95 százalékát áttekintettem, és ami ezekből kiderült, azt megírtam – nyilatkozta lapunknak a szerző.

Hozzátette, a hitközség irattára kissé hiányos, ezért biztos abban, hogy bizonyos momentumok kimaradtak, viszont ő csak hozott anyagból tudott dolgozni, főként ez volt kihívás számára az írás során. Ez a könyv egyben a Szegedi judaisztikai közlemények sorozat tizedik kötete.

– Régóta foglalkozom az oktatási intézmények történetével, korábban a tanyasi iskolákról írtam, most pedig a községi iskolák életét tárom fel, de a sorból nem maradhatott ki a zsidó népiskola sem. Minden kötetben az akkori tanítók életrajzát is megjelenítem, mert célom, hogy megörökítsük a múlt pedagógusait és pedagógiai értékeit – zárta gondolatait a levéltáros.