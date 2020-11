A tram-train felsővezetéke is a helyére kerül

Nem hivatalos információink szerint elképzelhető, hogy Szentesen rakják majd össze az első tram-train-szerelvényt, ami, ha a járványhelyzet közbe nem szól, decemberben három darabra szerelve érkezik meg Spanyolországból Magyarországra. Az év vége felé először egy szegedi villamossal tesztelik majd Vásárhelyen a hamarosan teljesen elkészülő tram-train-pályát.

– Most jutottunk el abba a stádiumba, hogy a beruházás elemei napról napra összezárulnak, lassan minden mindennel összehangolódik – válaszolta megkeresésünkre Mucsi László projekttanácsadó.

– Az utak aszfaltozása 90 százalékban elkészült. Már csak a Bajcsy-Zsilinszky utca egyik forgalmi sávja és egy-két kisebb, máshol lévő szakaszon hiányzik a harmadik kopóréteg. A Szőnyi utcában, az Oldalkosár utca és a Kossuth tér közötti szakaszon, kiselemes térkőburkolatot kap az út. Nagyjából ez is elkészült, már csak apróbb munkák vannak hátra. A járda- és kerékpár­út-felújításokkal is ez a helyzet. Hamarosan mindenhol a helyére kerül a vasútvillamos felsővezetéke is. Szépen halad minden, a tram-train nyomvonala melletti kertészeti munkákhoz is hozzálátott a kivitelező. A fa- és cserjeültetésekkel márciusig kell végezni – folytatta.

Mucsi László azt is elmondta, a közvilágítást úgy alakítják ki, hogy főként a felsővezeték tartóoszlopán helyezik el a lámpatesteket, amik beszerzése már megtörtént. A jobb megvilágítás érdekében azonban még további hatvan önálló kandelábert is elhelyeznek. Ezek telepítése még a jövő héten is zajlik. Többségük helyét az építkezés során kihagyták, vagyis a munkálatok nem járnak nagyobb bontással. December elején egy szegedi villamos járja majd körbe a pályát, hogy ellen­őrizzék a váltókat, kitérőket, a forgalomirányítási rendszert.

Ha a vírushelyzet megengedi, december közepén szállítják a Stadler valenciai gyárából, Spanyolországból Magyarországra az első szerelvényt, amit, nem hivatalos információnk szerint, elképzelhető, hogy Szentesen szerelnek össze. A villamosvasút ezt követően a vasúti sínen gördül be Vásárhelyre, feltételezhetően január második felében.