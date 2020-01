A turizmus lehet a kitörési pont

A Csongrád Megyei Önkormányzat legfontosabb fel adata az új esztendőben főként a települések eddig elmaradt infrastrukturális fejlesztéseinek segítése, továbbá a megye gazdaságélénkítése lehet – erről Gémes László közgyűlési elnök beszélt a Rádió 7-nek.

Kiemelte, a gazdaságfejlesztésben a legfontosabb feladata minden egyes szereplőnek, hogy ne csak létrehozzanak, hanem tartósan meg is maradjanak a munkahelyek Csongrád megyében. A politikus úgy értékelt a hódmezővásárhelyi rádiónak, elemi érdek, hogy meg tudják tartani munkavállalóikat a vállalkozások. Emellett arról is beszélt, hogy a következő európai uniós ciklus egyik legnagyobb kitörési pontja a turisztika további erősítése Csongrád megye tekintetében.

Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy egységes turisztikai koncepciót alakítanak ki a megye településeinek bevonásával, koncentrálnak továbbá a határon átnyúló programokra is, amelyek a magyar–román és a magyar–szerb összefogást segíthetik.

– Két ország is van a szomszédunkban. Szerbia, amely európai uniós tagállam szeretne lenni, amiért Magyarország lobbizik is – nekünk is sokkal jobb lenne – és itt van mellettünk a másik ország, Románia, ahol a testvérmegyék partnerként kezelnek minket – fogalmazott Gémes László elnök a Rádió 7-nek.