A vadasparkban a lóhúsos fagyi a menő – Fotók

Úgy tűnik, a ki tud merészebb ízkombinációt kitalálni versenybe a vadaspark is beszállt.

Bár vannak, akik szerint fagyiban a csoki, vanília és a puncs az igazi, a legtöbben vágynak a különleges, egyedi ízekre. Nem véletlen, hogy a szakemberek évről évre azon dolgoznak, hogy valami újat tudjanak mutatni, hiszen így lehet szélesíteni a vevőkört.

Nos, úgy tűnik, a ki tud merészebb ízkombinációt kitalálni versenybe a vadaspark is beszállt. A napokban olyan jeges desszertet alkottak az ottani dolgozók, aminek hatalmas sikere volt. Nagy valószínűséggel azonban mégsem utánozza le egyetlen cukrász sem, legyen bármilyen bevállalós is. A tigriseknek készült nyalánkságba ugyanis heringek és lóhús cafatok kerültek. Az egészet húslével fagyasztották jégtömbbe, a 2 kilós „gombócokat” pedig Borisz és Igor, a 15 éves, Csehországban született szibériai testvérpár fél óra alatt el is fogyasztotta.

Ahogy Endrédi Lajos, a Szegedi Vadaspark gyűjteményi részleg vezetője fogalmazott, a csemegét elsősorban azért adták a nagymacskáknak, hogy az állatok ne unatkozzanak, vagyis ők inkább játéknak fogják fel, hogy a hűsítő falatokhoz hozzájussanak, nem pihentető desszertezésnek. A két tigris egyébként immár nyugdíjas korú, de mint látható, nem punnyadtak bele az öreges életbe, még mindig nyitottak az újdonságokra.