A városvezetés szerint nem jelentős a rakpart hétvégi forgalma

Kulturális- és sportprogramokat rendeznek hétvégente a lezárt rakparton. Függetlenül a Tisza áradásától, most hétvégétől él a rendelet, miszerint nem lehet gépjárművel lehajtani. Mihálik Edvin szerint ez nem akadályozza jelentősen a város gépjárműforgalmát.

Július 1. és augusztus 31. között minden hétvégére lezárják Szegeden a rakpartot, csak kerékpárral és gyalog lehet áthaladni. Mihálik Edvin zöld város programért felelős tanácsnok tegnap tartott sajtótájékoztatóján közölte, a tapasztalataik szerint szombaton és vasárnap percenként 6-7 autó halad át a parton, ezt a kisméretű terhelést pedig az alternatív útvonalak is elbírják. Hozzátette, amíg nem volt lezárva a rakpart, addig a Tisza partján szórakozó fiatalok ki voltak téve az autósforgalom veszélyének. Arról is beszámolt, hogy az ifjúság gyorsulási versenyeket is rendez a rakparton esténként, tehát maguk a fiatalok is autóval érkeznek a helyszínre.

A tanácsnok elmondta, kulturális, közösségi és sportközponttá akarják tenni a Tisza partját, ehhez várják a szegediek javaslatát is, amiket az IH Rendezvényközpont gyűjt majd össze. A központ ügyvezető igazgatója, Jávorszky Iván azt közölte, egészen augusztus 20-ig minden hétvégén tematikus programokat rendeznek a lezárt parton a városi cégekkel közösen.

Az első hétvégén, július 11-én és 12-én az IH és a Belvárosi Mozi várja a látogatókat. Táncbemutatók és -oktatások lesznek, esténként pedig szabadtéri mozi várja a nézőket. Szombaton a Sose halunk meg, míg vasárnap a Macskafogó című filmet vetítik.

Mivel olvasóinktól több panaszt is kaptunk már arról, hogy a hétvégén szórakozók zaja zavarja őket a pihenésben, így megkérdeztük Mihálik Edvint arról, hogy a fesztiválról tájékoztatták-e a rakpart környezetében élőket. A tanácsnok szerint a gyorsulási versenyek zavarják a lakókat, a táncos és mozis programok pedig nem érintik majd őket, hiszen 17 és 22 óra között lesznek ezek az események.

Kérdésünkre elmondta, négy mobilvécét helyeznek majd ki, a turistabuszok pedig a Novotel előtti, egykori trolimegállóban tehetik ki az utasokat fél órán belül, parkolni viszont a városban tudnak.