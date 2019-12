Akár amputálással is járhat a petárdázás

Van, akinek a kezében robban fel a petárda, máshol a pirotechnikai eszköz arc-, illetve szemsérülést okoz. Nem telik el úgy szilveszter éjjel a szegedi klinikán, hogy ne kellene sérülteket ellátni.

Kézben felrobbanó petárda, szemsérülés, súlyos égési sérülés – évről évre ilyen és ehhez hasonló esetekhez riasztják a mentőegységeket országszerte. Tavaly szilveszter éjjel országszerte 9, pirotechnikai eszközzel kapcsolatos balesethez hívták a mentőket.

Lapunk kérdésére Varga Endre, a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára elmondta, nincs olyan évük, hogy ne kellene pirotechnikai eszköz által okozott sérülést kezelniük.

– Egy-két eset mindig van, jellemzően fiatalokat kell ellátnunk. Néhány héttel ezelőtt éppen két Csongrád megyei lány kezében robbant fel füstgránát, aminek következtében ujjakat veszítettek el. Legtöbbször a kézben felrobbanó eszközök okoznak problémát, vagy az elszabaduló rakéták miatt szenvednek égési sérülést az emberek – tájékoztatott a professzor.

A traumatológus kiemelte, ezek az eszközök nem szimpla felületi égéseket, hanem akár halláskárosodást, fül- és szemsérülést, végtagok elveszítését okozhatják. Az ujjakat esztétikailag lehet pótolni, de ezek sosem olyanok, mint az eredetiek, ez az ujj sosem fog érezni. Hangsúlyozta, még a leggondosabb odafigyelés mellett is bekövetkezhet a baj petárdázás vagy tűzijátékozás közben.

Varga Endre szerint a legjobb megoldás az lenne, ha ezeknek a tárgyaknak betiltanák a használatát, ahogyan azt már több országban is megtették. A petárda használata egyébként már évek óta hazánkban is tiltott. Erre a rendőség minden szilveszterkor felhívja a figyelmet: magánszemély petárdát nem használhat, már a birtoklása is szabálysértésnek számít, 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A pirotechnikai termékeket hanghatás alapján négy kategóriába sorolják. Az évbúcsúztatóra a harmadik kategóriába tartozókat szerezhetjük be, azonban a hatósági engedélyek szerint ezeket az eszközöket csak december 28. és 31. között lehet árusítani, míg felhasználni ma 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehet.